El Festival de libros y música Bookstock celebra en el Cicus de Sevilla su séptima edición del 4 al 6 de octubre

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) apoya el festival Bookstock que celebrará su séptima edición del 4 al 6 de octubre en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). Tres jornadas dedicadas a la literatura y la música, con presentaciones, mesas redondas, conciertos y una exposición, todas ellas actividades de acceso libre --hasta completar aforo--, que reunirán a importantes nombres propios del panorama nacional como Agustín Fernández Mallo, Laura Fernández, Jorge Carrión, Javier Olivares, Ana Penyas, Eloy Fernández Porta, Vicente Luis Mora, Anapurna (Ana Sainz), Bartolomé Seguí, Chencho Fernández y Verano Cruel, entre otros de los autores y artistas confirmados.

Esta cita organizada por las revistas 'Jot Down' y 'Mercurio', con el respaldo de la US, incluirá la presencia de una veintena de editoriales independientes, que pondrán a disposición de los visitantes su amplio fondo de catálogo en diversos estands. Además, como editoriales invitadas este año figuran Galaxia Gutenberg (en su 30º aniversario) y Salamandra Graphic (en su 10º aniversario), que colaboran en la presentación de varios títulos recientes con un notable impacto en la crítica y los lectores, según la nota remitida por la US.

Bookstock 2024 se abrirá con la presencia de Eloy Fernández Porta, que en Medianenas & milhombres reúne doce años de textos acerca de las nuevas y viejas masculinidades. La periodista argentina Andrea Calamari presentará 'Volver para contarlo', un repaso histórico de cómo la literatura ha reflejado la noción de viaje. Agustín Fernández Mallo viene a Sevilla para presentar su nueva novela, 'Madre de corazón atómico'. La autora sevillana Eva Díaz Pérez conversará con la también periodista y escritora Mercedes de Pablos acerca de 'La memoria de Europa en sus libros', uno de los temas de su última novela 'Los viajeros del continente'.

Por su parte, Vicente Luis Mora acude a esta edición de Bookstock con 'Cúbit'. También se presentará Samuel & Beckett, que vuelve a reunir al Premio Nacional del Cómic Javier Olivares y al escritor y crítico cultural Jorge Carrión en una singular biografía en viñetas sobre el padre del teatro del absurdo. Tras la catarata de premios cosechados por su última novela, Laura Fernández traerá su reciente ensayo 'Hay un monstruo en el lago'.

XVII Premio Málaga de Novela con Aurora Q., Mario Cuenca Sandoval hablará de este relato que a modo de informe psiquiátrico evoca el caso de los conocidos como 'niños del Arca'. En otra novela, 'Entre mujeres', Coradino Vega escoge su pueblo natal, Minas de Riotinto, y los años de la reconversión industrial para situar una narración de intriga realista.

Otro Premio Nacional del Cómic, Bartolomé Seguí presentará su adaptación gráfica de 'Malaherba', debut novelístico de Manuel Jabois. Un adolescente que halla en el baloncesto su vía de escape protagoniza la novela de resiliencia y autodescubrimiento 'Sudando lágrimas', de Daniel Fernández Lafuente. La ilustradora y escritora mallorquina Anapurna presenta su segundo cómic, 'Norbu', que en su primera edición en Francia ha obtenido una excelente acogida entre la crítica.

Asimismo, la joven artista Marina Velasco Marta trae a Sevilla su debut 'Que no se olvide', seis historias LGTBIQ+ desde el franquismo hasta hoy con las que ha ganado el XVI Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic. El programa de presentaciones se completará con las de 'Se enciende y se apaga una luz', de Ángel Vázquez (1929-1980), con la participación de Rocío Rojas-Marcos y Juan Bonilla; 'Los Galindos. El crimen de los silencios', de Francisco Gil Chaparro; 'La niña de la Manoli', de Juande Ibáñez y Rocío Niebla; así como las antologías poéticas 'Gatos', con Ricardo Álamo y Javier Salvago, y 'Destino de la luz', de Luis Feria (1927-1998), con Ignacio F. Garmendia y Antonio Álvarez de la Rosa.

Bajo el título 'Instrucciones para escribir el siglo 21', Bookstock acoge una exposición en torno a las poéticas que, a comienzos del milenio, buscaron nuevas formas de representar en la literatura aquel nuevo mundo acelerado y digitalizado. Veinte años después del origen de aquella corriente, esta muestra retrata aquel seísmo literario de carácter experimental, mutante y expandido a otras artes, a partir de la obra de Jorge Carrión, Agustín Fernández Mallo y Eloy Fernández Porta.

A vueltas con esa '¿Generación Afterpop?' y el giro creativo conceptual que propició, una mesa redonda reunirá en Bookstock a los citados Carrión, Fernández Mallo y Fernández Porta, acompañados por la escritora y periodista cultural Laura Fernández. Otras de las mesas serán las que conmemoren 'Los diez años de Salamandra Graphic', con autores importantes de distintas generaciones como Javier Olivares, Ana Penyas, Bartolomé Seguí y Marina Velasco Marta, además de la directora literaria de este sello editorial, Catalina Mejía; y 'Los treinta años de Galaxia Gutenberg', con Vicente Luis Mora, Mario Cuenca Sandoval, Eva Díaz Pérez y Coradino Vega.

Para hablar de las manifestaciones espontáneas, azarosas o no buscadas de arte contemporáneo agrupadas bajo la etiqueta de 'Arte Casual', el escritor Francisco Ferrer Lerín (quien acuñó el término hace 40 años) se reunirá con la doctora en comunicación audiovisual e investigadora en estética Carmen Aguayo y el editor y fundador de Jot Down Ángel L. Fernández Recuero. Asimismo, el CICUS acogerá una charla acerca de 'La obra literaria de Nicolás Martínez Cerezo', historietista y autor de culto, a cargo de Pepe Cueto, de Matraca Ediciones.

La música en directo pondrá el cierre festivo a las noches del viernes y el sábado en Bookstock, con el patio del Cicus como escenario. Verano Cruel, banda formada por Enrique de Justo (Los Relicarios, Lavadora) con Pepe Maestro (Blusa), Pedro Ortega (Nacho Camino), Goyo Campos (All La Glory) y Mercedes Bernal (La Banda de la María), presentará su segundo LP, a punto de publicarse. Heredera de grupos de culto de la escena sevillana, se distingue por su vocación literaria, con letras que parecen minirrelatos narrados con un agudo sentido del detalle y la ironía.

También publica disco, el tercero de su carrera en solitario, uno de los grandes exponentes nacionales del rock de autor, Chencho Fernández, acompañado en esta ocasión por su habitual guitarrista Israel Diezma. Tras sus dos exitosos álbumes previos, Meridiano de Greenwich es una obra consagrada al amor y al kintsugi (el arte japonés de reconstruir lo que se ha roto), llamada a confirmar su maestría como letrista y compositor.