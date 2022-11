La Film Symphony Orchestra recala el día 18 en Sevilla en su gira de bandas sonoras de películas de superhéroes

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras colgar el cartel de no hay localidades en sus cinco visitas anteriores a Sevilla, la Film Symphony Orchestra (FSO) regresa a FIBES el próximo 18 de diciembre (19,00 horas) con su nuevo espectáculo musical 'Krypton', una gira que acercará las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes a más de 100.000 personas por todo su periplo por la geografía española.

La nueva gira, que arrancó en Madrid en septiembre, recalará en varias ciudades andaluzas como Torremolinos (el 16 de diciembre, a las 20,30 horas, en el Auditorio Príncipe de Asturias); Granada (el 17 de diciembre, a las 19,30 horas, en el Palacio de Congresos); o Sevilla y Jerez (ciudad con fecha por confirmar).

Esta propuesta musical, que dirige el músico y compositor Constantino Martínez-Orts y que está inspirada en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de la historia del cine, espera llegar a más de 100.000 personas en su recorrido por España, con más de 60 conciertos, en 30 ciudades distintas.

Además, este espectáculo musical coincide con el décimo aniversario de la Film Symphony Orchestra, que en estos años ha brindado más de 300 conciertos para más de medio millón de personas, cifras que seguirán en aumento con 'Krypton' hasta su término en junio de 2023.

'Krypton', que recibe el nombre del planeta que vio nacer a Superman, constituye en palabras del director Martínez-Orts "un homenaje superlativo a la humanidad, a la bondad del ser humano y a todas las personas que día a día son superhéroes invisibles, anónimos que, con sus superpoderes, ayudan a los demás, sacan sonrisas y salvan vidas".

La Film Symphony Orchestra destaca también por hitos como su actuación en la 31 edición de los Premios Goya o la premiere mundial de 'Jurassic World II'. La FSO está compuesta por más de 70 músicos en escena y es la única orquesta sinfónica de nuestro país dedicada en exclusiva a la música cinematográfica.

Quienes asistan al espectáculo disfrutarán de la maestría con la que el mítico compositor Alan Silvestri supo musicalizar la heroica personalidad de 'Capitán América' (2011) en una luminosa marcha, de los afilados destellos sonoros con los que Basil Poledouris describió el tañer del yunque de Crom en 'Conan El Bárbaro' o de cómo Danny Elfman tocó el cielo al plasmar su singular y característica personalidad en los inesperados giros armónicos de 'Spiderman' (2002).

No podía faltar en esta odisea musical la partitura de 'Superman' (1978), Óscar a la mejor banda sonora original del celebérrimo compositor John Williams, o la del tema principal de 'El último mohicano' (1992), de Trevor Jones, cuya intensidad arrolladora transmite sin parangón el coraje de 'Ojo de Halcón'.

Los amantes del séptimo arte nos elevaremos con las reminiscencias celtas que tan acertadamente consiguió evocar el compositor James Horner para el score de 'Braveheart'. Los apasionados del jazz disfrutarán bailando a ritmo de swing gracias a las pegadizas melodías compuestas por Michael Giacchino para 'Los Increíbles' (2004), de Pixar.

Por otra parte, cabe mencionar la arrolladora y triunfalista partitura que Michael Kamen consiguió para 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991), que tan bien parafrasea en su clímax el 'Everything I Do' de Brian Adams y, cómo no, la partitura de 'Iron Man 2', en la que John Debney consiguió transformar el virtuosismo tecnológico del superhéroe en virtuosismo musical.

Sin duda, la intensidad dramática se la dejamos al patriarca de los superhéroes de las últimas décadas, Hans Zimmer, quien aparece en el programa (por partida doble) representado por los monumentales scores con los que se coronó: 'El Caballero oscuro' (2008) y 'El Hombre de Acero' (2013).

Madrileño de nacimiento y valenciano de adopción, el maestro Martínez-Orts (Madrid, 1977) es el alma de este proyecto único en sus características. Compositor, director de orquesta y divulgador musical especializado en música de cine, ha revolucionado los auditorios clásicos de nuestro país y ha llevado el sonido sinfónico a lugares tan singulares como la Plaza de Toros de Las Ventas, el Palacio Vistalegre, el Palacio de los Deportes de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona. Su especialización y su alto nivel interpretativo le han supuesto reconocimientos como ser elegido por Universal Pictures para poner música al estreno mundial de "Jurassic World: El reino caído" interpretando en directo la BSO de la película.