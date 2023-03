Gaya dice que las críticas del PP al PSOE por el cementerio suponen "gravísimas acusaciones" a la plantilla

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edil de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, la socialista Sonia Gaya, ha manifestado este jueves que las críticas del PP al Gobierno local por el osario general en forma de galería bajo el suelo cuyos restos permanecen en este lugar desde hace décadas, como posible fosa común, suponen "gravísimas acusaciones" contra los trabajadores del camposanto, al implicar "que la plantilla se está plegando a indicaciones del gobierno de la ciudad, que son inexistentes", para que incumplan la normativa vigente y los protocolos para las incineraciones.

"Miente y no lo vamos a tolerar más. La profesionalidad de la plantilla no se puede cuestionar de esa manera tan brutal ni acusar al gobierno municipal con semejantes calumnias. No hay ninguna indicación trasladada a la plantilla de que se incinere a prisa y corriendo. Es completamente falso y una vuelta más a su campaña de bulos", ha aseverado.

"Ni se están depositando más restos en el osario general de la época franquista, y que no se utiliza desde hace décadas, ni se están incinerando ni se ha dado orden alguna de incineración", ha agregado Sonia Gaya.

"El osario general al que hace referencia constantemente el PP no se utiliza desde hace décadas ni sus restos se están incinerando en estos momentos ni se ha dado orden de incinerarlos. Es una nueva gran mentira del PP", ha concluido la delegada.