El guía turístico sevillano acusado de agresión sexual a tres estudiantes de EEUU lo niega: "No las he tocado ni besado"

La fiscal y la acusación particular ratifican su petición de 9 y 23 años de cárcel respectivamente y la defensa reclama absolverle

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sevillano Manuel Gerardo B.V., responsable de la empresa "Discover Excursion", ha negado este miércoles ante la Audiencia Nacional que hubiese agredido sexualmente o abusado de las tres mujeres estadounidenses que le acusan de tales extremos en sendos viajes a Marruecos y Portugal en 2013 y 2017, respectivamente, cuando ellas estudiaban en las universidades de Salamanca y Valencia y participaban en los viajes promovidos por dicha empresa; toda vez que la Fiscalía y la acusación particular han ratificado sus cargos, reclamando para él nueve y 23 años de cárcel, respectivamente.

En esta última sesión del juicio, Manuel Gerardo B.V. ha accedido a responder a las preguntas de la fiscal, pero no al abogado de la acusación particular que ejercen las citadas tres ciudadanas estadounidenses.

El acusado ha asegurado que él no tiene "nada que ver con los hechos" que se le atribuyen y que no ha "hecho nada", asegurando que aunque la primera denunciante participase en el viaje que él encabezaba al frente de la empresa "Discover Excursion" en noviembre de 2013 a Marruecos, "no la recordaba" hasta verla "en 2018" en Internet hablando de los supuestos hechos en un programa de televisión de Estados Unidos.

Según la Fiscalía, en el marco de este viaje, la última noche antes de regresar a España, el 2 de noviembre de 2013, en un hotel de Tánger, el procesado acordó con la primera denunciante, una estudiante estadounidense de 19 años que estaba en España de la mano de la Universidad de Salamanca, y sus dos compañeras de habitación de hotel, acudir todos a dicha estancia y tomar champán.

EN "ROPA INTERIOR"

Según la Fiscalía, una vez en el cuarto el procesado encargó champán al servicio de habitaciones, sirviéndoles él mismo las copas, tras lo cual propuso jugar a 'verdad o atrevimiento' y les desafió a quitarse sus camisetas, a lo que las jóvenes rehusaron"; si bien el inculpado, presuntamente, "se despojó de su ropa, salvo la interior", mientras la víctima "se empezó a sentir muy cansada y se quedó dormida mientras sus amigas hablaban con el procesado encima de las camas", según ha ratificado ella misma en su comparecencia.

"Al despertar, se encontraba sola en la habitación y se dirigió al baño", según la Fiscalía y la denunciante, que detalla que descubrió allí "a sus amigas en la ducha en camiseta con el procesado en ropa interior", exponiendo que después, cuando la víctima pudo al fin entrar al baño; el acusado, presuntamente, entró abruptamente en la estancia, le obligó a practicarle una felación y cometió otras agresiones sexuales. La joven, según su versión, se despertó después "con heridas en las rodillas, con el convencimiento de haber sido drogada y sodomizada", a cuenta del dolor que sentía en partes de su cuerpo, como ha ratificado esta persona durante el juicio.

Según esta mujer, Manuel Gerardo la "violó", asegurando que cuenta con un listado de "40" jóvenes estadounidenses que habrían sufrido agresiones sexuales similares por parte del encartado y que sintió "terror, humillación y mortificación" por los supuestos hechos padecidos.

"ALGUNA RELACIÓN CON CHICAS DE LOS VIAJES"

Pero Manuel Gerardo B.V. ha negado de plano todas estas acusaciones, reconociendo que en su trayectoria profesional ha tenido "alguna relación con chicas de los viajes" pero todas ellas "consentidas", con lo que ha asegurado que nunca tuvo "ningún problema" con esta joven, sobre todo porque él no ha tenido "ningún problema de esa índole jamás" con nadie. De este modo, ha negado insistentemente todos los cargos, enfatizando que en el viaje citado no tuvo "ninguna relación" con esta primera denunciante, es decir "cero" contacto íntimo con ella.

Según su versión de los hechos, aunque estuvo en la habitación de las jóvenes, extremo ratificado por las dos compañeras de hotel de la denunciante, precisando que el inculpado y ella estuvieron solos en el baño pero sin recordar nada más; allí sólo se dedicaron a "tomar champán" y tras "una hora o así", él se marchó. "Eso fue lo que pasó", ha dicho negando cualquier interacción sexual, después de que la denunciante y sus compañeras coincidiesen en que él propuso juegos de connotación sexual.

También ha negado todo delito con relación a las dos restantes denunciantes, alumnas americanas del Centro Florida State University de Valencia, la noche del 28 de mayo de 2017, en el marco de un viaje a Lagos (Portugal) contratando con la empresa "Discover Excursion" del citado inculpado.

Según han ratificado en el juicio estas dos denunciantes, el acusado les invitó a una "fiesta" en su habitación de hotel, donde les animó constantemente a beber alcohol y se quitó los pantalones, quedándose en ropa interior y preguntando por su "historial" sexual.

El procesado, según estas dos denunciantes, les propuso jugar a 'verdad o atrevimiento' y habría conseguido que ambas le besasen, describiendo ambas cómo para calmar la situación, una de ellas hizo un "baile estúpido" ante el cual Manuel Gerardo les habría pedido que se sentasen encima de él o algún baile de connotación sexual, a lo que ambas se negaron.

"UN CALENTÓN"

Pese a ello, según su relato, el inculpado, agarró presuntamente a una de ellas de su mano derecha y a otra de la izquierda, inmovilizándolas en un rincón de la habitación y, mientras ellas intentaban zafarse y manifestaban que querían marcharse, él les reclamaba que no se fueran porque tenía "un calentón", reclamando a una de las chicas que le diera un beso, besándola y cogiendo la mano que le sujetaba para posarla sobre sus genitales; hasta que finalmente las jóvenes lograron salir de la habitación.

Frente a ello, Manuel Gerardo B.V. ha asegurado que ambas jóvenes acudieron "voluntariamente" a su habitación de hotel y allí estuvieron los tres "hablando, riendo, ellas incluso bailando", hasta que "pasados 15 o 20 minutos", las jóvenes anunciaron que se marchaban y así lo hicieron, según su relato. "No las retuve. No las he tocado ni besado", ha defendido, insistiendo en que "no pasó absolutamente nada".

Tras ello, la fiscal ha elevado a definitiva su petición de condena, en la que reclama para el acusado nueve años de prisión por un presunto delito de agresión sexual, de violación, y dos supuestos delitos de abusos sexuales, actualmente tres delitos de agresión sexual de diferente tipificación; así como seis años de prohibición de acercarse a la primera víctima o comunicarse con ella, un año de la misma prohibición con relación a cada una de las dos víctimas posteriores y ocho años de inhabilitación para la profesión de guía turístico; y que indemnice con 40.000 euros a la primera víctima y con 1.500 euros a cada una de las dos restantes.

La acusación particular, de su lado, ha confirmado su petición de un total de 23 años de prisión, así como una indemnización de 600.000 euros para la primera joven y de 150.000 euros cada una de las dos siguientes; mientras la defensa ha pedido su absolución, bajo la premisa de que nada de lo expuesto en el juicio ha enervado el principio de presunción de inocencia.