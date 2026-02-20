Guillena (Sevilla) pide al Gobierno su inclusión en el listado para las ayudas estatales por el temporal

Imagen de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press

GUILLENA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Guillena (Sevilla), Lorenzo Medina, ha anunciado este viernes que ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un escrito institucional en el que solicita la revisión del anexo del Real Decreto-ley 5/2026 para que el municipio "sea incluido en el ámbito de aplicación de las medidas agrarias extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España".

Según ha señalado en una nota remitida por el Ayuntamiento, el municipio, ha sufrido "importantes daños en explotaciones agrícolas" como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida del río Rivera de Huelva tras los desembalses del embalse El Gergal.

Entre las zonas más afectadas, el primer edil destaca la zona de Torre de la Reina y la Vega del Guadalquivir. Asimismo, ha indicado que el Consistorio "activó el Plan Territorial de Emergencias Local durante seis días y ha recopilado información técnica sobre las afecciones en cultivos, caminos rurales y fincas anegadas".

Ante esto, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno que "revise la delimitación municipal recogida en el Real Decreto-ley, al considerar que la exclusión de Guillena puede deberse a una confusión territorial derivada de la continuidad geográfica con otros municipios de la Vega".

El Consistorio ha asegurado que "confía en que, tras la evaluación de la documentación técnica, el municipio pueda ser incluido en las medidas de apoyo al sector agrario".