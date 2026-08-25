Heridos varios trabajadores del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla tras ser agredidos por un interno

Archivo - Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical ACAIP-UGT ha advertido este martes, 25 de agosto, de un episodio en el que varios trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han resultado heridos tras ser agredidos por un interno que reaccionó con "extrema violencia" al ser reducido.

Según ha concretado el sindicato en un comunicado, si bien varios funcionarios resultaron lesionados, una trabajadora, además, recibió insultos machistas y escupitajos durante el incidente.

Los hechos, prosiguen, sucedieron en el Módulo 4, cuando el interno, antes del reparto de la cena comenzó a "molestar al resto de internos gritando por el teléfono".

Ante los requerimientos de una funcionaria para que depusiera su actitud y bajara la voz, el interno "respondió con continuos insultos, amenazas y expresiones de carácter machista e intimidatorio".

El sindicato refiere que el parte de hechos recoge que el interno llegó a manifestar expresamente amenazas contra los funcionarios, "manteniendo una actitud cada vez más agresiva".

Finalmente y ante la "persistencia" de su actitud, fue trasladado hacia el módulo de aislamiento, si bien en el transcurso consiguió zafarse de las funcionarias que lo acompañaban y salió corriendo.

Al ser detenido por otros trabajadores, adoptó una "actitud de combate" y golpeó fuertemente a otros trabajadores. Una vez reducido, lanzó además un escupitajo dirigido al rostro de una funcionaria.

La organización sindical ha insistido en que los hechos son "especialmente graves" y ha lamentado que los trabajadores del referido centro "tengan que afrontar situaciones de esta magnitud sin contar con los medios humanos y materiales adecuados para garantizar su seguridad".