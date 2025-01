Hornillo acusa a Sanz de "intimidación y persecución" para "acallar críticas" por la muerte de Mamouth Bakhoum

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha acusado este miércoles al alcalde, el popular José Luis Sanz, de una "campaña de persecución e intimidación" para "acallar críticas" por la muerte de Mamouth Bakhoum, vendedor ambulante callejero de 43 años de edad fallecido ahogado tras saltar al Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local, que como institución ha denunciado a la edil ante la Fiscalía, junto con el portavoz de Adelante y diputado autonómico, José Ignacio García, una europarlamentaria y un periodista; por presuntos delitos de calumnias e injurias graves en sus declaraciones sobre el caso.

"En lugar de pedir disculpas por poner a personas vulnerables, como los manteros, en el punto de mira y hacerlos vivir aterrorizados, el Gobierno de José Luis Sanz ha decidido emprender una ofensiva contra quienes denunciamos sus políticas injustas", ha señalado la edil, tras ser denunciada por la Policía Local, una denuncia que se suma a las ya presentadas por los sindicatos policiales en su contra y contra el portavoz Parlamentario de Adelante, por sus alusiones al "racismo institucional" que a juicio de estas formaciones reside en este caso.

"No les basta con entregar Sevilla a la extrema derecha, también están dispuestos a todo para silenciar cualquier voz crítica", ha afirmado Hornillo, destacando que la denuncia de la Policía Local a la Fiscalía difundida por el Ayuntamiento a los medios de comunicación "no ha sido ni tan siquiera notificada a los supuestos afectados".

"NO VAMOS A CALLARNOS"

Ante esta situación, Hornillo ha asegurado que Podemos Sevilla no se dejará "intimidar". "No vamos a callarnos. Seguiremos defendiendo que otra Sevilla es posible y que todas las personas tienen derechos, aunque a PP y Vox no les guste", ha aseverado, acusando a Sanz de "centrar su prioridad en los manteros y en alimentar una guerra política y judicial".

Ello, después de que el asunto fuese abordado por el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla, marco en el que el alcalde descartaba abrir una investigación interna en el seno del Consistorio, bajo la premisa de que el juzgado tenía incoadas diligencias al respecto, toda vez que finalmente, el Juzgado de Instrucción número 17 ha resuelto el archivo provisional de las diligencias al no apreciar delito, extremo que recurrirá la familia del fallecido.

En ese sentido, el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, defendía al día siguiente del suceso que Mamouth Bakhoum tuvo un comportamiento "inesperado, sorpresivo e incongruente" al no soltar su hatillo de productos al ser sorprendido por los agentes como marcan las "reglas del juego", asegurando que se arrojó él mismo al río después de que los agentes le siguieran, negando así que mediase una "persecución"; mientras compañeros de venta del difunto y voces del colectivo de senegaleses recelan de dicha versión y aseguran que hubo una "persecución" en toda regla.

DIFERENTES INTERPRETACIONES

De este modo, los compañeros de Mamouth Bakhoum no creen que alguien que ha "salido a vender y que lleva (adelante) a su familia" se arrojase sin más al agua del río, reclamando "la verdad"; mientras la Policía Local defiende que sus agentes intentaron "salvarle por todos los medios", saltando dos de los policías al agua en un intento de rescatarle.

En este marco, durante el último pleno ordinario, la portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento hispalense, Susana Hornillo, reclamaba "abrir una investigación profunda" para "esclarecer" cómo falleció Mamouth Bakhoum al pesar "insuficientes explicaciones" y hasta "tres versiones" sobre los hechos. "Hay demasiados interrogantes", avisaba, aludiendo a un caso de racismo institucional, con un sesgo racista y aporofóbico".

A QUIÉN COMETA LOS DELITOS

El alcalde, de su lado, lamentaba "profundamente" la muerte de Mamouth Bakhoum y precisaba que "la Policía Local no persigue a personas, persigue delitos", ya los cometa "un senegalés o un señor del barrio de Salamanca", en alusión al barrio de Madrid marcado por el alto poder adquisitivo de sus habitantes.

Especialmente, Sanz manifestaba que Mamouth Bakhoum "se tiró" voluntariamente al río y que dos de los agentes de la Policía Local se arrojaron a continuación al agua para intentar rescatarle. "Pongo la mano en el fuego por la actuación de la Policía Local", manifestaba el alcalde, exponiendo que no prevé abrir "ninguna" investigación en el seno del Ayuntamiento porque el asunto ya lo indagaba el Juzgado de Instrucción, que ha archivado el caso, extremo que va a recurrir la familia del fallecido.