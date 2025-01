El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla señala "normalidad" en las Urgencias y anuncia la contratación de personal

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla ha señalado que, con respecto a la semana pasada, han descendido el número de urgencias "un 7,85 por ciento", aún así, han destacado la incorporación de siete enfermeras para el servicio de Urgencias durante la pasada semana y seis Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), y tres celadores en el Hospital Muñoz Cariñanos a principios de semana, "lo que ha permitido ampliar nueve camas en el centro".

De este modo, desde el centro hospitalario han subrayado en un comunicado que "no se puede hablar de saturación", sino de "estabilidad y normalidad, en un periodo del año en que, no obstante, no se puede prever momentos de mayor presión asistencial". En este sentido, el Sindicato de Enfermería de Sevilla (Satse) denunciaba este jueves "la inacción y la pasividad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), "están provocando una grave saturación en las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío".

El sindicato exigía al SAS que, que activara el Plan de Alta Frecuentación, que "se proceda a la contratación de más enfermeras y enfermeros, que habilite los recursos disponibles y que mejore las condiciones de trabajo de los profesionales para garantizar la asistencia sanitaria de los pacientes". Por su parte, el hospital ha detallado que se encuentra esta semana en fase 0 del Plan de Alta Frecuentación, que tiene activado desde el mes de octubre. Además, ha insistido en que el centro y sus profesionales "están preparados para atender cualquier incremento de la demanda", además de subrayar "los nuevos contratos".

Por otro lado, han señalado --ante las críticas del Sindicato de Enfermería (Satse) por "una situación incomprensible en maternidad"-- que "ninguna mujer con un legrado se ha ingresado en la misma habitación que una mujer que acaba de dar a luz, sí ha habido ingresos de legrados en la planta de Obstetricia, pero se ha cuidado que nunca compartan espacios".