El Icónica Sevilla Fest anuncia la actuación de Justin Timberlake en la Plaza de España el próximo 30 de mayo de 2025

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Sevilla Fest ha anunciado la actuación del "reconocido" músico, actor y presentador Justin Timberlake en la Plaza de España el próximo 30 de mayo, para ofrecer el único concierto en España de su gira mundial 2025.

En una nota de prensa, la organización ha señalado que tras 20 años sin pisar suelo español, la cita que ofrece Icónica Fest será una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de primer nivel a la altura del público de Icónica, cuando la cita sevillana celebra su V aniversario.

Las entradas para este evento protagonizado por uno de los artistas internacionales más "emblemáticos" de la actualidad, estarán a la venta a partir de las 10,00 horas del jueves 26 de septiembre en la web del Festival: www.iconicafest.com. Además, los fans del artista podrán escuchar sus grandes éxitos junto con las canciones de su último álbum 'Everything I Thought It Was', el sexto de su carrera en solitario, ya disponible en todas las plataformas.

Productor discográfico, compositor y actor, Justin Timberlake es un artista polifacético conocido mundialmente. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo y otros 70 millones de discos como vocalista principal de NSYNC. Justin ha ganado diez premios Grammy en los géneros pop, dance y R&B, incluidos sus exitosos álbumes en solitario 'Man of the Woods', 'The 20/20 Experience', 'FutureSex/LoveSounds' y su álbum debut en solitario, 'Justified', así como sus colaboraciones con Jay-Z.

Asimismo, ha logrado más de 23.000 millones de reproducciones de audio y vídeo en todo el mundo y ganó cuatro premios Emmy por sus memorables apariciones en 'Saturday Night Live'. En la pantalla grande, ha prestado su voz a los fenómenos de la franquicia animada de DreamWorks 'Trolls', incluida la tercera entrega, 'Trolls band together' de 2023. Su exitoso sencillo"Can't Stop the Feeling!", incluido en la banda sonora de 'Trolls' fue nominado a "Mejor canción original" en los Premios Oscar de la Academia de Hollywood de 2017.

Actualmente, el artista se encuentra en su monumental gira mundial The Forget Tomorrow Tour, que abarca más de 50 ciudades y marca notablemente su regreso al escenario mundial después de cinco años.

ICÓNICA SEVILLA FEST 2025

Con esta primera confirmación internacional de Justin Timberlake para el 30 de mayo, Icónica Sevilla Fest comienza a configurar su calendario 2025, el año de su V Aniversario, en el que volverá a ofrecer experiencias "únicas" en la Plaza de España de Sevilla.

Con cifras de "auténtico vértigo" conseguidas en solamente cuatro ediciones, Icónica Sevilla Fest 2024 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una IV edición repleta de nombres iconos de las músicas de todos los tiempos, como Ricky Martin, Marc Anthony, The Prodigy, Tom Jones, Arcade Fire, Loreena Mckennitt, Keane, Carlos Vives o Maluma, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, reuniendo a casi 214.000 personas y con un impacto económico de 190 millones de euros sobre la capital hispalense, y un impacto de comunicación cifrado en 65 milllones de euros.