Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso para personas con discapacidad de técnicas comerciales

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este lunes en Sevilla un curso de técnicas comerciales al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 75 horas lectivas se imparte hasta el próximo 4 de octubre y está dividida en los siguientes módulos: potencialidades del vendedor; comunicación y habilidades comerciales; trabajo en equipo; relaciones cliente vendedor y técnicas de venta del producto; el producto y la organización de la venta y prevención de riesgos laborales, según ha detallado la entidad en una nota de prensa.

Además, Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es un instrumento de solidaridad de la ONCE creado en 1988 para mejorar las condiciones de vida de otros colectivos con discapacidad, mediante programas de inclusión laboral y formación, así como la difusión del concepto de accesibilidad universal, con la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles. Inserta Empleo es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE expertas en la atención a las personas con discapacidad y centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si es necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir.