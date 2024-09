Inserta Empleo participa el XI Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad se Sevilla

Archivo - Una mujer en silla de ruedas accede por una rampa a un edificio público. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participa desde este miércoles con un estand en la XI edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla (US), que se celebra en el Pabellón Polideportivo Ramón y Cajal.

Organizado por el Secretariado de Prácticas en Empresa, Innovación y Empleo de la Universidad de Sevilla, se trata de un espacio de encuentro que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad del alumnado y la comunidad egresada y facilitar a las empresas el reclutamiento del mejor talento universitario, yal como informa la entidad en una nota de prensa.

Esta edición cuenta con actividades para fomentar la interacción entre universitarios y empresas. Además, las empresas participantes tendrán abiertos procesos de selección y ofertas de empleo para conseguir el mejor talento universitario.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es un instrumento de solidaridad de la ONCE creado en 1988 para mejorar las condiciones de vida de otros colectivos con discapacidad, mediante programas de inclusión laboral y formación, así como la difusión del concepto de accesibilidad universal, con la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Inserta Empleo es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE experta en la atención a las personas con discapacidad y centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España.

La citada entidad tiene como objetivo ayudar a personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si es necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno. La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' y de 'Inclusión Social, garantía infantil.