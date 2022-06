IU de Lora del Río muestra su "disposición" a acuerdos para la "estabilidad" y dice que el PSOE debe "dar los pasos"

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), gobernado por el popular Antonio Miguel Enamorado, rechazase la cuestión de confianza planteada por el primer edil en torno a la aprobación del proyecto presupuestario de 2022, lo que implica que la oposición ha de proponer un nuevo primer edil en el plazo de un mes, IU ha mostrado su "total disponibilidad" para alcanzar acuerdos con los grupos de oposición al objeto de dar "estabilidad" al Consistorio, exponiendo que corresponde al PSOE "dar los pasos más importantes" para ello.

Miguel Ángel Rosa, portavoz municipal de IU en Lora, ha manifestado en un vídeo difundido en las redes sociales que la situación de "inestabilidad, incertidumbre y desorganización total" que sufre el Ayuntamiento deriva de la actuación del alcalde popular, que a su juicio "ha demostrado que no está capacitado" para seguir gestionando la localidad.

Reprochando diversos "problemas" de gestión al alcalde, ha manifestado que IU está en "total disposición" de llegar a "acuerdos programáticos y de actuaciones inminentes que hacen falta en la localidad", con el resto de grupos de la oposición (el PSOE y Compromiso con Lora), sin "proponer Alcaldía" ni cargos, pues eso "corresponde al grupo mayoritario" de la oposición, el PSOE con cinco ediles, que "tiene que dar los pasos más importantes para la estabilidad".

Tras nos prosperar la citada cuestión de confianza, recordémoslo, Fran Carrasco, portavoz del Grupo socialista, manifestaba que su grupo aún no tenía entonces "nada decidido", recordando que el PP había perdido la mayoría absoluta en el pleno, al declararse no adscrito el edil incorporado tras la renuncia de Eloy Tarno, otrora portavoz del PP. "Vamos a estudiar todas las opciones", indicaba, exponiendo eso sí que todos los grupos de oposición tienen "claro" que el popular Antonio Miguel Enamorado "no debe seguir" al frente del Ayuntamiento.

De hecho, el PSOE le ha pedido hace escasos días que renuncie tanto a la Alcaldía como a su acta de edil y abandone la vida municipal, por haber provocado una situación de "desgobierno".

EL PLENO DE LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

La cuestión de confianza contó con ocho votos a favor de los ediles del PP, pero nueve votos en contra, en concreto cinco del PSOE, dos de IU, el del edil de Compromiso con Lora (CcL) y el del edil no adscrito otrora miembro del PP. Dado el caso, Enamorado reconocía que no había cosechado "la confianza" del pleno, al no prosperar su cuestión de confianza, anunciando que comenzaba un periodo de 30 días, para que la oposición plantee "un alcalde alternativo", que habrá de ser sometido también a votación plenaria.

El proyecto presupuestario municipal, según el alcalde, estaba "consensuado con todos los grupos municipales, a raíz de numerosas reuniones", pero "todos los grupos de la oposición (PSOE, IU y CcL) y el concejal no adscrito no apoyaron recientemente su aprobación, toda vez que ya en febrero, los presupuestos fueron ya rechazados al ausentarse los dos ediles del PP distanciados del primer edil y votar toda la oposición en bloque contra el texto.

"De nuevo, los grupos de oposición y el concejal no adscrito han bloqueado la aprobación del presupuesto de 2022, así como una serie de opciones para solucionar el problema del servicio de agua potable, lo que va a generar problemas a los vecinos", avisaba días atrás el alcalde, descartando entonces "problemas" de gobernabilidad por haber perdido la mayoría absoluta.

El PSOE, principal grupo de oposición, manifestaba de su lado que con esta maniobra, el alcalde "reconoce la situación de bloqueo a la que ha llevado al Ayuntamiento". "El ego de Antonio Enamorado no le permite reconocer sus errores, dimitiendo y dejando a uno de sus compañeros del PP que siga como nuevo alcalde/sa y, después de dinamitar su mayoría absoluta, tampoco le preocupa exponer a su partido a perder el gobierno municipal", consideraba el PSOE.

En concreto, las elecciones municipales de 2019 se saldaron en Lora del Río con nueve ediles para el PP, que consolidaba así su posición de primera fuerza política logrando mayoría absoluta; cinco para el PSOE, dos de Adelante/IU y uno de Compromiso con Lora, es decir que los populares cosecharon nueve de las 17 actas de edil.

MANDATO EN CURSO

Ya en abril de 2021, el edil del PP Eloy Tarno renunciaba a las delegaciones de Patrimonio y Desarrollo, así como a la Portavocía del PP, al verse afectado junto al edil Álvaro Aranda por la remodelación acometida por el alcalde en el Gobierno local, una remodelación en la que Álvaro Aranda fue despojado de competencias.

La mencionada remodelación del Gobierno local fue acometida por el alcalde de Lora en un contexto en el que el PP estaba inmerso en el proceso previo a su convulso congreso provincial extraordinario, en el que se enfrentaban la candidatura de Virginia Pérez a la reelección como presidenta y la candidatura alternativa del alcalde de Carmona, Juan Ávila, con el que estaba alineado el alcalde de Lora.

EL CONGRESO PROVINCIAL DEL PP

Tras aquel congreso, marcado por la tensión interna en el partido y repetidas acusaciones de la candidatura de Juan Ávila respecto a la de Virginia Pérez, quien finalmente se alzó con la victoria, Eloy Tarno avisaba de que no iba a "consentir que nada ni nadie humille, denigre, maltrate, calumnie o injurie a ninguna persona" de su entorno, "ya sea familiar o amigo".

En ese sentido, explicaba que "la confianza debe ser recíproca y es algo fundamental que tiene que ser ganada y no obligada". "Esta debe ser la base de todo aquel equipo de personas que pretenda hacer algo grande", razonaba Eloy Tarno, que finalmente renunciaba a su acta de concejal hace pocos meses, abandonando así la esfera municipal.

El acta vacante en el Grupo popular por la renuncia de Tarno fue ocupada el pasado 21 de abril por Raúl José García, concejal en el anterior mandato municipal y exasesor del Gobierno local en el actual mandato, pues le correspondía tomar el acta al figurar en la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales.

No obstante, tras tomar posesión del acta el pasado 21 de abril, Raúl José García optó por declararse como edil no adscrito, pues se habría dado ya de baja como militante del PP. Ello, en un contexto en el que el edil de Compromiso Con Lora (CCL) renunciaba de su lado, semanas atrás, a las competencias que tenía encomendadas dentro del Gobierno local.