Javier Fernández aboga por el apoyo institucional a los que generan empleo en el V Foro Prodetur 'Mujer y Empresa'

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido que "las instituciones tienen que facilitar las cosas, y tienen que poner alfombra roja a los que generan la riqueza y el empleo". Así lo ha manifestado durante la celebración del V Foro Prodetur 'Mujer y Empresa'.

Asimismo, el presidente de la entidad intermunicipal ha dejado varios mensajes al auditorio de emprendedoras y mujeres que a día de hoy forman parte del tejido económico sevillano. Entre sus reflexiones, Fernández ha señalado que siempre ha creído que el mundo de lo local, el mundo de la política, el mundo de la sociedad en general "no se puede mover si no hay un gran pacto entre lo público y lo privado, entre lo privado y lo público".

"Si no hay un gran pacto entre los gobiernos municipales, los gobiernos autonómicos, los gobiernos generales y el sector empresarial, la sociedad no va a crecer. Yo soy de los que piensan que esto es lo que necesitamos para generar riqueza y repartir riqueza", ha apostillado.

Asimismo, en esa colaboración público-privada tiene que haber un "gran acuerdo" para que las administraciones públicas y las instituciones facilitemos las cosas y pongamos una alfombra roja para que después los empresarios "vengan a pintar el cuadro sobre la base que las administraciones han hecho".

Por tanto, "tenemos que ser cercanos y facilitadores". En definitiva, "tenemos que dar todas las facilidades del mundo para que alguien que tiene una idea, alguien que tiene una ambición, alguien que tiene un sueño pueda ser capaz de cumplirlo".

Por otro lado, el presidente ha continuado remarcando el "acierto" en el eslogan de las jornadas, 'Liderazgo empresarial femenino', porque "no creo que haya una mejor manera de definir una jornada en la que las empresarias sevillanas habéis reunido para hablar de proyectos, hablar de ideas, hablar de las dificultades de los distintos sectores. Me parece maravilloso hablar de liderazgo, porque sin liderazgo es imposible y, en ese marco, las administraciones tenemos que trabajar la cultura del emprendimiento", ha apuntado.

En esa misma línea, Fernández ha incidido en que "hace falta emprendimiento y hace falta gente que realmente tenga ese liderazgo, porque la sociedad no va a tirar si no hay líderes y si no hay lideresas". Ya desde el prisma de la igualdad, el máximo responsable provincial se ha autodefinido como "un convencido de la igualdad, porque discriminar a la mujer simplemente por razón de sexo no solamente es injusto desde el punto de vista de lo que significa la igualdad de hombres y mujeres, sino que además es que me parece de torpes porque eso significa que la sociedad renuncia al 50% como mínimo del talento que atesora".

Por último, el presidente ha mostrado el apoyo de la entidad provincial al tejido económico del territorio asegurando que "la Diputación quiere ser la institución de los empresarios, tenemos que crear las condiciones y ser capaces de facilitaros todo lo posible. Los empresarios de verdad quieren certeza, quieren plazo, quieren tiempo, quieren agilidad, quieren garantía de que su proyecto va a ir adelante".

"Nosotros gestionamos vecinos y ciudadanos, vosotras gestionáis clientes. Pero los clientes son los ciudadanos y los ciudadanos son los clientes a fin de cuentas. Con lo cual, mucho ánimo, de verdad, mucho liderazgo y muchas empresas. Y a hacerlas equilibradas, a ser capaz de tener el control del día a día de vuestras empresas y, sobre todo, mucha mujer y mucha igualdad en este ámbito", ha concluido.