Javier Fernández: "Estar a disposición del Defensor del Pueblo es estar a disposición de los sevillanos"

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla ha acudido este martes a la sede del defensor del Pueblo Andaluz, donde ha mantenido un encuentro con el responsable de dicha institución, Jesús Maeztu. Antes del inicio de dicha reunión, Javier Fernández, ha atendido a los medios y ha puesto de relieve "lo que ha sido la Defensoría del Pueblo Andaluz durante sus ya más de 40 años de andadura".

"Hoy no entra aquí Javier Fernández, presidente de la Diputación, entra el presidente que representa a dos millones de sevillanos y sevillanas que forman parte de nuestra provincia. Por lo tanto, no me represento a mí mismo, sino a tanta gente que, de alguna manera, está bajo la circunscripción de la Diputación", ha afirmado al respecto.

En opinión de Fernández, el desarrollo de Andalucía "no se podría entender sin muchas cosas, evidentemente, pero sin la acción y la actuación del defensor del Pueblo tampoco habría sido posible el avance democrático en nuestra tierra y el despliegue del Estatuto de Autonomía", ha añadido el mandatario provincial.

Para el presidente de la Diputación, la existencia de esta institución, "que controla a todos y cada uno de los poderes legítimamente emanados de las urnas, es la que ofrece garantías para que las administraciones puedan ejercer con eficiencia y eficiencia su trabajo".

Asimismo, Fernández ha felicitado a quien, durante estos once años, ha sido defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, "absolutamente inmaculado e imparcial en todos los ámbitos, porque me parece que ha enseñado el camino de cómo se tiene que comportar, cómo tiene que actuar desde esa deliberación y cordialidad permanente".

"Él hace que ésta sea una institución dura cuando tiene que hacerlo, porque hay que exigir derechos y libertades, y también una institución amable para que la gente la sienta como algo propia", ha añadido Fernández.

Por último, Javier Fernández ha asegurado que "estamos a vuestra entera disposición, la Diputación, los 106 municipios de la provincia. De la misma manera que represento a esos dos millones de sevillanos, esta Defensoría del Pueblo defiende también los derechos en ese equilibrio de esos dos millones de sevillanos y sevillanas".

"No es que sea más lo que nos une que lo que nos separa, es que nos une todo. Compartimos derechos, ese escenario de libertades y el que la gente tenga esa garantía para desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles que ofrece esta casa", ha concluido.