Javier Fernández: "El turismo interior en Sevilla tiene aún margen de crecimiento y es el que genera valor añadido"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha apostado por el turismo interior a tenor de la evolución del sector experimentada el pasado año, con cifras de dos dígitos, por encima del 10%, en lo que respecta a número de viajeros o pernoctaciones. "Es el verdadero turismo que genera valor añadido y ahí está la verdadera capacidad de crecimiento".

En una intervención pública en el stand que la provincia tiene la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que se ha inaugurado de forma oficial este miércoles, Fernández ha esgrimido que el "nuevo turismo" nos deja a un visitante "que ya no se pega 12 horas pegado a un plano, sino que quiere emociones y experiencias, aparte de los monumentos". Una actividad que en la provincia supone un 20% del Producto Interior Bruto (PIB).

El presidente de la Diputación ha defendido que el turista de interior tiene "personalidad propia". En cuanto a cifras, en torno a un millón de visitantes registró la provincia en 2024 --por los tres millones que recibió la capital andaluza-- lo que demuestra que "tenemos que huir de la mayor masificación de la ciudad, que tiene, prácticamente colapsada su capacidad hotelera".

Fernández, como ya hizo la noche del martes durante la presentación de la programación de la provincia en Fitur a touroperadores y demás profesionales del turismo, ha defendido de nuevo la labor de empresarios y trabajadores del sector. "La hospitalidad y el trato de estos últimos es fundamental para cautivar al visitante".

'MANO TENDIDA' AL AYUNTAMIENTO

Por último, el presidente de la Diputación ha aplaudido el regreso de Sevilla al pabellón de Andalucía. "Está bien rectificar. No era lógico que la capital de la comunidad autónoma no estuviera en este espacio". No obstante, Fernández ha afirmado que "sería bueno" que "volviéramos al sentido común".

"El turista cambió. Puede querer visitar la Giralda y Carmona o el Alcázar y Osuna", ha abundado, al tiempo que ha señalado que desde el organismo que preside "vamos a encapsular la turismofobia". En este sentido, "trabajaremos para lograr la mejor convivencia posible entre vecinos y turistas".