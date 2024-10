Johnny Depp participará en el Festival de Cine de Sevilla para presentar su segunda película como director

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El famoso actor, productor y director estadounidense Johnny Depp visitará Sevilla para participar en el Festival de Cine Europeo de la ciudad hispalense, programado del 8 a 16 de noviembre, según ha informado la organización.

Después de su paso por los festivales de San Sebastián y Roma, el protagonista de películas icónicas como 'Eduardo Manostijeras' (Tim Burton, 1990) y 'Miedo y asco en Las Vegas' (Terry Gilliam, 1998) visitará Sevilla para presentar su segunda película como director, 'Modi - Three Days on the Wing of Madness', escrita por Jerzy Kromolowski y Mary Kromolowski.

El artista de Hollywood visitará Sevilla acompañado de la protagonista femenina del filme, la francesa Antonia Desplat, que da vida a la escritora, poeta y crítica literaria inglesa Beatrice Hastings.

Estos días, el actor y director ha sido también noticia por el anuncio por parte de Lionsgate de la cuarta colaboración de Johnny Depp con Penélope Cruz.

Tras compartir escenas en 'Blow' (Ted Demme, 2001), 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' (Rob Marshall, 2011) y 'Asesinato en el Orient Express' (Kenneth Branagh, 2017), la pareja artística protagonizará el 'thriller' 'Day drinker', dirigido por Marc Webb y ambientado en un crucero.