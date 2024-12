José Luis Sanz augura que Muñoz "no va a ser el candidato del PSOE" en 2027 y le acusa de no acceder a "pactar nada"

"Que Muñoz se aclare. Si tengo un pacto con Vox es que estoy negociando con alguien", ha planteado

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha augurado este lunes que el portavoz socialista, Antonio Muñoz, quien esta mañana ha recibido el respaldo del secretario general del PSOE hispalense, Javier Fernández, para repetir como candidato socialista a la Alcaldía en 2027, "no va a ser el cantidato del PSOE" en las próximas elecciones municipales; acusándole además de no acceder a "pactar nada" con el Gobierno local del PP.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Luis Sanz ha reaccionado a las palabras de Muñoz, que ha mostrado su "sospecha" de que el Gobierno local del PP tiene "encauzada con Vox" la aprobación plenaria del proyecto presupuestario municipal de 2025.

Al respecto, recordemos que el pasado 7 de noviembre, el alcalde planteaba un plazo aproximado de dos meses para alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación convencional del nuevo proyecto presupuestario, antes de recurrir de nuevo al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de este año pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos para las cuentas.

LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Y es que aunque dicha cuestión de confianza no prosperó en el pleno al no contar con el apoyo de la oposición, --PSOE, Vox y Podemos-IU--, la renuncia de tales grupos a promover una moción de censura conjunta para un nuevo alcalde, dada la disparidad ideológica de tales partidos, derivó en la aprobación automática de la propuesta de nuevo presupuesto para 2024, en vigor desde mediados de agosto.

En ese sentido, Sanz ha reclamado a Muñoz que "se aclare" porque sus acusaciones de "incapacidad para negociar" no cuadran con el reproche paralelo de tener ya "un pacto cerrado con Vox" para los nuevos presupuestos. "¿En qué quedamos. Yo dialogo o no dialogo?", ha preguntado retóricamente. "Que Muñoz se aclare. Si tengo un pacto con Vox es que estoy negociando con alguien", ha planteado, avisando de que quizá quienes "no han tenido nunca intención de pactar nada con el PP han sido Muñoz y el PSOE, que están en otras cosas".

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

A su entender, Muñoz, que ha recibido el apoyo del secretario general del PSOE de Sevilla para repetir como candidato a la Alcaldía hispalense en 2027, "tiene que aclarar lo que quiere hacer con su vida, negociar con su partido lo que quiere ser en el futuro en política". Y es que según vaticina Sanz , Muñoz "no va a ser el candidato del PSOE y él es el único que no se da cuenta".