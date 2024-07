La Junta de Andalucía reclama "mucha más agilidad" al Gobierno en el proyecto del tercer carril en la AP-4

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reclamado este miércoles "mucha más agilidad" al Ministerio de Óscar Puente con el proyecto del tercer carril para la AP-4 con el fin de descongestionar el tráfico de esta vía. "Es cierto que los proyectos y las obras tardan lo que tardan, pero no podemos tardar tanto en sacar adelante redacción de proyectos, inicio de obra y ejecución de obra. Eso no puede pasar", ha sostenido Díaz.

La Junta de Andalucía calificó en el mes de mayo de "tomadura de pelo" la adjudicación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la redacción del proyecto de trazado y construcción del tercer carril en la autopista AP-4, en el tramo entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, un tercer carril que "no llega a la provincia de Cádiz" y que, "como mínimo", no empezará a ejecutarse hasta 2027.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la consejera de Fomento ha informado de la reunión solicitada al ministro para abordar tanto esta "infraestructura básica" como otras en toda Andalucía, porque "tenemos que reclamar en cada provincia lo que no está haciendo el Gobierno de España". "No estamos pidiendo nada extraño. Estamos pidiendo lo que los andaluces se merecen. Es parte de nuestro trabajo, desde el diálogo y la lealtad institucional, pedir las infraestructuras sin perder ni un minuto ni el norte, porque el progreso de Andalucía se centra mucho en esas infraestructuras", ha remarcado la consejera.

En esta línea, Rocío Díaz ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno está "dispuesto a iniciar un diálogo con el Gobierno de España para asumir los Cercanías y los trenes de Media Distancia" si dicho traspaso viene acompañado de una "financiación adecuada" para garantizar el servicio pero también para "poner a punto las infraestructuras, que recuerdo que el Gobierno no están invirtiendo lo que debería en Andalucía". "Ya me gustaría a mí tener las mismas opciones que está teniendo un catalán o un vasco. No podemos ser menos que nadie. Desde Andalucía, vamos a seguir peleando y negociando para que inviertan en infraestructura lo que nos corresponde".