Líder del PSOE de Sevilla pide debate "sereno y sano" en el PSOE-A que permita salir "fuertes" para competir con Moreno

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha pedido este sábado un debate "lo suficientemente sereno y sano" en el partido en Andalucía ante el próximo Congreso Regional que permita a los socialistas salir "fuertes" para ir en condiciones de "competir" con el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), en las elecciones autonómicas de 2026.

Fernández se ha pronunciado de este modo desde el propio Congreso Federal del PSOE durante una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la fecha del próximo Congreso Regional del partido y sobre si habrá o no competencia en el proceso de primarias que debe abrirse para renovar el liderazgo del PSOE-A.

"A partir del lunes será cuando se empiecen a abrir los distintos debates y reflexiones en el ámbito de Andalucía. Un Congreso siempre es para elegir liderazgo, equipos y proyectos. Para establecer una conversación entre el PSOE, sus militantes y la sociedad. Porque no podemos perder de vista que los congresos no son sólo para mirarnos a nosotros, tienen que ser útiles para proyectar una imagen y decirle a la gente que ahí estamos porque hay mucha gente ahí fuera que solamente tiene al PSOE para intentar hacer una sociedad más igualitaria donde prime la cohesión social", ha asegurado el líder del PSOE sevillano sobre el próximo Congreso Regional.

Fernández considera que tras el cónclave federal de este fin de semana "empezaremos una nueva fase en la que analizamos qué hemos podido hacer bien en Andalucía, qué falta por plantear y donde abrimos un debate lo suficientemente sereno y sano para intentar salir lo suficientemente fuertes de ese Congreso Regional con el único y gran objetivo de ir de manera competitiva a las elecciones de 2026 para intentar de una vez por todas volver a poner a Andalucía en manos del PSOE para intentar corregir todas esas políticas que están degradando la igualdad de los andaluces y donde se está perdiendo una gran oportunidad de la mano del presidente Moreno Bonilla para poder dar el salto cualitativo importante que Andalucía necesita".

"Las primarias se van a convocar, y evidentemente todo aquel compañero o compañera que considere que el proyecto no ha dado los resultados que tiene que dar, tiene la posibilidad de dar el paso para ofrecer un nuevo proyecto para liderar el PSOE-A", ha añadido el secretario general del PSOE de Sevilla, que ha defendido que "las primarias en sí mismas no son ni buenas ni malas", sino que "lo importante es la capacidad que tengamos de salir lo más competitivos posible para plantear un modelo alternativo al de Moreno Bonilla". "Esa es la razón de ser de los Congresos del PSOE. Si no, nos estaremos equivocando en esa pérdida permanentemente de hablar de nosotros mismos", ha subrayado.

Fernández ha calificado como un "orgullo" y una "gran responsabilidad" que el Congreso Federal se celebre en Sevilla y ha interpretado esta elección por parte de Ferraz como "una señal clara de la importancia que tiene el PSOE-A para el proyecto del PSOE federal", a lo que se suma el "refuerzo" de que María Jesús Montero "todo apunta" a que va a repetir como vicesecretaria general del partido.

Sobre las críticas al PSOE-A por su seguidismo a las decisiones de Ferraz, el líder de los socialistas sevillanos ha defendido que el PSOE andaluz "tiene personalidad propia cuando discrepa y también cuando concierta las cuestiones con el PSOE federal" porque, ha recalcado, "la personalidad propia no es siempre discrepar".

"Evidentemente hay cosas en las que podemos estar preocupados y ocupados porque afectan a Andalucía, pero el PSOE-A ha tenido siempre, cuando ha gobernado y ahora que no gobierna, una personalidad propia a la hora de poner sus opiniones encima de la mesa. Eso es lo verdaderamente importante en este momento y nosotros vamos a estar ahí siendo importantes e intentando estar a la altura", ha concluido Fernández.