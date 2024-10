Lola Pons y Elena Ceballos obtienen el Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las investigadoras Lola Pons Rodríguez y Elena Ceballos Romero han sido galardonadas ex aequo con el Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica. 2024. Este galardón, recogido en el VII Plan Propio de Investigación de la US, pretende promover fuera de los ámbitos estrictamente académicos e investigadores la difusión del conocimiento científico y los resultados de la investigación realizada en la US.

En una nota de prensa, la institución académica ha explicado que el jurado designado para estos premios ha valorado las trayectorias en el ámbito de la divulgación científica de ambas investigadoras, así como la proyección local, nacional e internacional de las iniciativas presentadas por ambas. En su fallo, también han destacado el alcance e interés social de estas acciones y el fomento de las vocaciones científicas entre las niñas de etapa preuniversitaria.

Los miembros del jurado también han querido subrayar la pluralidad de las áreas de conocimiento implicadas en el compromiso de la divulgación, que fortalece la imagen de la US frente a la sociedad. Asimismo, sus miembros han destacado la calidad de todas las iniciativas presentadas en esta convocatoria, "lo que ha dificultado la elección final del galardón". Por ello, animan a los candidatos no premiados a concurrir en próximas convocatorias dado el alto nivel de las propuestas.

Lola Pons es catedrática en el departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. De forma paralela a su actividad académica, es colaboradora habitual de diversos medios de comunicación, en los que aborda principalmente la historia y las peculiaridades de la lengua española, y ha participado activamente en multitud de actividades de divulgación científica. También es autora de varios libros divulgativos en los que trata de acercar al gran público su área de conocimiento.

Elena Ceballos es investigadora Marie Curie en el departamento de Física Aplicada II de la US. Sus principales líneas de investigaciones son la oceanografía y la biogeoquímica marina y, junto a su actividad investigadora en la US, participa activamente en actividades de divulgación científica en las que explica al público general su trabajo en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de soluciones que ayuden a combatirlo o ralentizarlo desde la oceanografía.