Lora (Sevilla) reparte garrafas de agua entre los vecinos por el corte del suministro por una avería en la red

Archivo - Imagen de archivo de un camión cisterna en Lora del Río, en Sevilla, con motivo de uno de los cortes del suministro de agua. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO - Archivo

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha activado un plan de contingencia para poder garantizar el suministro de agua potable en el municipio como consecuencia de una avería en la red que ha obligado a cortar el suministro. El plan se activó este pasado jueves cuando empezaron a repartirse garrafas de ocho litros de agua por vivienda y continúa este viernes con la llegada de nuevos camiones de agua. El reparto se está haciendo en la caseta municipal, de 10,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas. El Ayuntamiento confía en poder recuperar la normalidad "a última hora" de esta jornada.

Tal y como ha informado el alcalde de la localidad en un vídeo difundido a los medios, se está prestando "especial atención" a los sectores más vulnerables y a los servicios esenciales, entre ellos el centro de salud, los colegios y los bares. El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha señalado que "se está llevando a cabo un trabajo sin descanso para recuperar el suministro lo antes posible y hemos puesto todos los recursos municipales al servicio de esta situación".

La avería se ha producido en las tuberías de las obras de mejoras que se están llevando a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). El corte afecta exclusivamente al núcleo de Lora del Río y no a El Priorato ni a Setefilla, ya que estos núcleos reciben el agua de depósitos por medios mecánicos.

Enamorado ha explicado que "todo lleva unos plazos de tiempo", ya que el proceso requiere diferentes fases desde que el agua se capta en el pantano hasta que llega finalmente a los hogares: "El agua tiene que llegar a los decantadores, completar el proceso de potabilización y depuración en la ETAP y, posteriormente, ser enviada a los depósitos para abastecer a las viviendas; cada una de estas fases requiere al menos de dos horas".