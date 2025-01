Mairena del Aljarafe homenajea a sus vecinos destacados del año como reflejo de "raíces, futuro, cultura y diálogo"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde junto a Podemos-IU, ha celebrado su tradicional acto institucional de San Ildefonso en un abarrotado Teatro Villa de Mairena, rindiendo homenaje a vecinos más destacados que representan los valores fundamentales del municipio.

En esta edición, han sido reconocidos Miguel Anaya, premio Investigador Joven en Física Experimental por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA; Francisco Jesús Rufo, director general de Elcome Europe; Manuel Pérez, conocido como el Niño del Taller, emprendedor de la mecánica; Victoriano Buzón, medalla de bronce joven en el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica 2024; Mariana Cordero, maestra, actriz y Premio Bandera de Andalucía de Sevilla; José Luis Molano, exconcejal y exmiembro de la Directiva del Ateneo de Mairena; Francisco Luis Ávila, fundador de la Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud; Luis Pérez Chacón, exgimnasta y campeón de España de remo olímpico en distintas categorías; Luis Manuel Gómez, emprendedor de la hostelería; y Margarita Rincón, emprendedora en el ámbito de la mensajería y presidenta de la Comunidad de Propietarios del PISA.

Para Luis Pérez, de acuerdo con su madre, "motivación para seguir innovando." En palabras de Victoriano Buzón, el de San Ildefonso "es un reconocimiento por parte de mi querido pueblo" que le ha hecho "reflexionar sobre Mairena y todos sus vecinos, y su amabilidad."

José Luis Molano, por su parte, defendió que "un pueblo sin organizar es un pueblo indefenso". Tal y como ha afirmado Francisco Rufo, "un emprendedor no es nadie si no tiene un equipo que no esté con él".

Francisco Luís Ávila, de su lado, manifestó sentirse "orgulloso de haber nacido y criado junto a la devoción de las hermandades del Rosario, de las Mercedes y del Rocío y de la Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud".

Margarita Rincón argumentó que "Mairena saber mirar al futuro sin olvidar sus raíces. Mariana Cordero agradeció que Mairena sea "foco potenciador del arte y la cultura y, finalmente, para Miguel Anaya, San Ildefonso es "la demostración de que cuando nos sentamos a dialogar el resultado es maravilloso".

Durante su intervención, el alcalde, Antonio Conde, destacó que los homenajeados "representan los valores que necesitamos para afrontar cualquier obstáculo". "Celebramos, en definitiva, lo que nos une: el esfuerzo colectivo y la voluntad de construir un futuro mejor. Les invito a la valentía, a seguir sus pasos y a unirnos, trabajar juntos para superar nuestras diferencias y, también así, los retos que nos esperan", dijo.

Además, el Ayuntamiento ha reconocido a los trabajadores municipales con 25 años de trayectoria y a quienes se jubilan este año, en agradecimiento por su dedicación y servicio a Mairena del Aljarafe.