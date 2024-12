Manuel Carrasco agota las más 70.000 entradas del concierto inicial de su gira 'Salvaje' en La Cartuja en Sevilla

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El famoso artista onubense Manuel Carrasco, ha agotado las más de 70.000 entradas para el primer concierto de su gira 'Salvaje' en estadio de la Cartuja en Sevilla, que anunció el pasado martes. La venta de entradas se ha abierto a través de su web a la 13,00 horas este jueves, con la primera actuación de un tour que arrancará el próximo 17 de mayo de 2025 y se han agotado a los pocos minutos.

El famoso artista onubense Manuel Carrasco, reconocido con el título de hijo adoptivo de Sevilla en el acto institucional del Día de San Fernando de este año, ha publicado en la red social X, antes Twitter, "no siempre piensa que no va a volver a pasar, me lleno de dudas y nervios, pero lo habéis vuelto hacer". Así ha proseguido, "el corazón me va a mil, me dicen que habéis agotado más de 70.000 entradas en poco más de una hora, esto es una salvajada".

El cantante destacó en una publicación este martes que "el tour Salvaje dará inicio en Sevilla el 17 de mayo de 2025. Será el día en que el nuevo disco por fin cobrará vida junto a todos vosotros, en el Estadio La Cartuja. El lugar donde hemos vivido tantas noches inolvidables".

En 2022, la SGAE reconoció a Manuel Carrasco por batir el récord de público al reunir en su concierto del 11 de junio de ese año en el estadio de la Cartuja de Sevilla a 74.345 espectadores; siendo reconocido este año con el título de hijo adoptivo de Sevilla, por su estrecha vinculación artística con la ciudad hispalense y por llevar a la misma como "talismán" en su carrera profesional.