Una marcha rechaza la construcción de albergues en San Jerónimo y el Cerro (Sevilla): "Perjudican la convivencia"

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Centenares de vecinos de San Jerónimo y el Cerro han marchado conjuntamente este domingo, convocados por las Plataforma Vecinal de San Jerónimo y la Plataforma Vecinal Voces del Cerro, desde el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, hasta las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, para criticar la construcción de albergues en estos barrios de la capital hispalense, los cuales acogerán principalmente a personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia machista y de trata de seres humanos y personas mayores dadas de alta en hospitales.

Así, denuncian en comunicado que el Gobierno andaluz financia parte de la construcción de los albergues, y que el alcalde José Luis Sanz, con apoyo de la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, son los que han aprobado continuar con el proyecto y han decidido dónde construir los albergues, que perjudica "la convivencia de nuestros barrios, en lugar de solucionar las numerosas carencias que tienen tanto San Jerónimo como el Cerro".

Concentrado ante las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, se ha dado lectura de un manifiesto conjunto y se ha expresado la voluntad de continuar con una firme oposición a la construcción de estos albergues, por todas las vías posibles, ya sean estas de movilización ciudadana, jurídicas, así como de paralización y bloqueo de las obras cuando estas comiencen.

Mediante este documento, los convocantes han reclamado "inversiones para nuestros barrios", y han exigido que "se atiendan nuestras demandas y que no se lleve a cabo ninguna inversión sin contar con la aprobación de los vecinos y las vecinas", marco en el que advierten que "si no se retiran los proyectos de albergue en nuestros barrios, la manifestación de hoy será sólo el principio".

En este sentido, acusan a Sanz de prometer que estos barrios "pasarían de estar abandonados y degradados a estar gestionados, limpios, accesibles, sostenibles y seguros", y aseveran que "nada de eso se ha cumplido, es más, la situación no hace sino empeorar día a día". Así, señalan que llevan años, "décadas en algunos casos, reclamando mejoras vitales para nuestros vecindarios".

Entre otras demandas, lamentan que en La Bachillera viven bajo los cables de alta tensión pero "no se soterran ni se eliminan"; que el Monasterio de San Jerónimo "se eterniza en su rehabilitación y el entorno urbanístico de este monumento presenta un estado lamentable, sin urbanizar, sin asfaltar y sin casi iluminación"; que no se programan actividades culturales en el barrio "de ninguno de los grandes eventos de la ciudad"; y que "se ha eliminado el ramal del metro que daría servicio al barrio y han quitado pediatras y otros especialistas".

Asimismo, sostienen que en la zona de Su Eminencia no se ha eliminado la prostitución ilegal; que En Cerro-Amate no se han construido el parking en la Avenida de la Revoltosa ni el Centro Cívico en el barrio de Contadores, del mismo modo que afean que no se ha implementado la línea transversal de Tussam que una El Cerro con el hospital Virgen del Rocío.

"Podríamos seguir y seguir, porque la lista es interminable y cada día más larga", critican los convocantes, que mantienen que "estas demandas no se atienden, pero el señor alcalde no duda en imponernos la ubicación de unos albergues que no necesitamos, que no queremos y que no hemos pedido". En este punto, explican que, "si bien son necesarios para una población, su emplazamiento no responde a las necesidades vitales de sus benificiarios/as".

ACUSAN A SANZ DE SEGUIR "MODELOS DE SEGREGACIÓN"

Al respecto, reprochan desde la Plataforma Vecinal de San Jerónimo y la Plataforma Vecinal Voces del Cerro que el primer edil "siga modelos de segregación de las personas sin hogar que se alejan de lo que propone el Pilar Europeo de los Derechos Sociales con respecto a las medidas de protección e inclusión social, así como de las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria".

"Estas personas necesitan ayuda y es responsabilidad del Ayuntamiento prestársela", reconocen, aunque, por otra parte, niegan que sean los barrios con más necesidades de la ciudad los más indicados "para ubicar a estos centros". Al hilo de ello, refieren que el modelo Housing First en España supone ventajas en el ámbito económico y detallan que "la evaluación demuestra que esta solución tiene un coste por plaza similar al de los albergues o alojamientos colectivos, pero ofrecen prestaciones superiores a las personas usuarias en cuanto a estabilidad y calidad del alojamiento y asistencia personalizada".

De este modo, se oponen a un modelo de "segregación e institucionalización de las personas sin hogar", y rechazan así "los albergues en barrios obreros de bajas rentas, con alto nivel de desempleo, con población envejecida que está siendo marginalizada, con servicios menguantes y con malas conexiones, mientras se ignoran y desatienden problemas estructurales como la necesidad de bibliotecas, Centros de Participación Activa para nuestros mayores, residencias de Mayores, que llegue la ayuda a la dependencia antes de que nuestros mayores fallezcan, etcétera".