Marchena avisa: "Si el plan es no convocar elecciones en la US antes de enero de 2025 podría rayar en un fraude de ley"

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aspirante a rector de la Universidad de Sevilla Manuel Marchena ha calificado este jueves de "insólito" que un proyecto como el anteproyecto de Estatuto de la US se haya aprobado con el voto de calidad del presidente de la citada comisión, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y que éste llame a la participación en la segunda fase del proceso en "pleno verano". Igualmente, ha apuntado que "si el plan es no convocar elecciones a rector por sufragio universal ponderado antes del 20 de enero de 2025, esto podría rayar en un fraude de ley".

"Tengo la intención de que esta segunda etapa concluya el último día del mes de septiembre y el propósito de iniciar la última y trascendental etapa el primer día de octubre, atendiendo a lo establecido en la normativa para la elaboración de un nuevo Estatuto de la Universidad de Sevilla. De acuerdo con esta programación, la votación final en el Claustro deberá realizarse dentro del presente 2024, como se había programado al inicio del desarrollo de este histórico proceso", concluye el comunicado firmado por Castro y remitido este jueves a la comunidad universitaria para informar del resultado de la comisión de proyectos normativos.

Para el catedrático de Geografía e Historia, el comunicado remitido por la institución académica tiene un tono "exculpatorio" por parte del rector que "ha tenido 450 días" tras aprobarse la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) para iniciar la reforma del Estatuto, que "empezó el pasado mes de junio" y que recoge ya sí la elección de rector por sufragio universal ponderado. Marchena se opone a que, con este comunicado, se esté abriendo la puerta a "prorrogar el mandato actual en la figura del rector o en una vicerrectora para que sea la candidata oficialista", en alusión a las "dinámicas dinásticas seguidas en la US en los últimos 20 años".

La comisión de proyectos normativos de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado el anteproyecto de Estatuto. Se han incorporado más de 80 propuestas de las 900 aportaciones recibidas y, al producirse un empate en la votación, la aprobación del anteproyecto ha sido posible gracias al voto de calidad del rector Miguel Ángel Castro como presidente de la comisión. Castro mantiene su intención de que sea votado por el Claustro en este 2024.

Así lo ha informado la US en un comunicado remitido a los medios y a toda la comunidad universitaria. Desde este jueves y hasta el próximo 13 de septiembre, el proyecto estará sometido a audiencia pública para que se hagan aportaciones. El rector ha pedido en el comunicado "máxima participación para que podamos cerrar esta segunda etapa con un texto que pueda recibir más apoyos que los que obtuvo en el día de ayer --por la sesión de la comisión de este pasado miércoles--".

El anteproyecto recoge que los porcentajes de ponderación del voto válidamente emitido por los distintos sectores de la comunidad universitaria serán en el caso del personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesores permanentes laborales de la Universidad, del 52%; del 8% en el caso del personal docente e investigador y personal investigador no incluido en el apartado anterior; del 30% en el caso de los estudiantes; y de un 10% en el Personal técnico, de gestión, de administración y servicios.