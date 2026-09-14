Más de 10.000 estudiantes de grado regresan a las aulas de la UPO de Sevilla en un curso que estrena Formación Dual

Estudiantes de grado regresan a las aulas de la Pablo de Olavide - UPO

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 estudiantes de grado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla han comenzado este lunes, 14 de septiembre, las clases del curso 2026-2027, en una jornada que devuelve al campus la actividad docente y la presencia del estudiantado. El nuevo curso arranca con importantes novedades en la oferta académica, entre ellas la incorporación de la Formación Dual en tres titulaciones: un modelo que combina la formación universitaria con una experiencia profesional remunerada en empresas e instituciones.

Así, la Olavide incorpora la Mención Dual en los grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información, en Ciencia de Datos y en el nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría. Esta modalidad permitirá al estudiantado seleccionado desarrollar parte de su formación mediante un contrato de formación en alternancia remunerado y reforzar así el vínculo entre la formación universitaria y el entorno profesional, informa en una nota de prensa.

En el periodo dual, la estancia en la entidad colaboradora podrá alcanzar en torno al 80% del tiempo académico. El curso comienza también con la implantación del Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y del Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría, además de nuevas menciones de especialización en Análisis Económico (Inteligencia de Datos y Economía y Sostenibilidad), Biotecnología (Industrial; Biomédica; y Medioambiental y Agroalimentaria) y Nutrición Humana y Dietética (Nutrición Deportiva; Nutrición Clínica y Promoción de la Salud; e Industria y Empresas Alimentarias).

La oferta de la Universidad Pablo de Olavide para 2026-2027 alcanza los 49 grados y dobles grados con 3.038 plazas de nuevo ingreso, 142 más que el curso anterior. De ellas, 2.328 corresponden a titulaciones impartidas directamente por la UPO y 710 al Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad.

El inicio de las clases abre así un nuevo curso en un campus que, con la incorporación de alumnos y alumnas de máster, internacionales y de doctorado, reunirá durante 2026-2027 a más de 13.000 estudiantes en sus aulas.