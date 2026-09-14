Moreno exige al Gobierno que dé "respuesta ya" al problema del narcotráfico tras el aviso de la fiscal jefe Antidroga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este lunes al Gobierno central que dé "respuesta ya" al "problema estructural" del narcotráfico en esta comunidad autónoma, tras el aviso de la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán.

"Hace unos días lo advertía la Fiscalía General del Estado en su memoria y ahora lo dice la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional: El narcotráfico se expande en Andalucía y es un problema estructural", según ha manifestado Moreno en su cuenta en la red social X.

"Urgen más medios. Debe haber una respuesta del Gobierno central ya", ha señalado el presidente, que acompaña su mensaje con un vídeo de las declaraciones de Morán.

La fiscal jefe Antidroga advirtió de que Andalucía afronta una problemática "estructural" en la lucha contra el narcotráfico, marcada, entre otros factores, por la falta de medios materiales y humanos, y reclamó la creación de juzgados especializados en delincuencia organizada precisamente para este fin.

"Por ejemplo, la Ley de Eficiencia Procesal ya plasma esa necesidad de crear juzgados especializados en delincuencia organizada, al igual que ocurre en la violencia de género. En este caso, hacía falta y se hizo. Pues en el que nos ocupa también hace falta, está previsto y podemos hacerlo", aseguró Morán, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press.