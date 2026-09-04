Más de 2000 estudiantes de nuevo ingreso participan la próxima semana en las Jornadas de Bienvenida de la UPO en Sevilla

Jornadas de bienvenida de la UPO - UPO

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebrará los días 9 y 10 de septiembre sus Jornadas de Bienvenida, dirigidas a más de 2.000 estudiantes de nuevo ingreso para darles a conocer los principales servicios, centros y unidades de la institución y facilitar su adaptación a la vida universitaria antes del inicio oficial de las clases.

Bajo el lema 'El presente es la Olavide, el futuro eres tú', las jornadas comenzarán cada día a las 9,00 horas con una bienvenida institucional en la Plaza de América, frente al Rectorado, y continuarán con paseos guiados por el campus a cargo de estudiantes veteranos, conocidos como 'lazarillos', que mostrarán las instalaciones y resolverán las dudas del nuevo alumnado.

Asimismo, la Plaza de América se convertirá en un gran espacio informativo, con stands de las principales áreas y servicios universitarios de la Olavide. El objetivo es dar a conocer, de forma cercana, los múltiples recursos que la Universidad pone a disposición de sus estudiantes.

Además de las visitas y el acompañamiento personalizado, las Jornadas de Bienvenida incluyen charlas técnicas sobre temas esenciales para el aprovechamiento de la vida universitaria.

Las Jornadas de Bienvenida, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes, suponen así el primer punto de encuentro del nuevo alumnado con la Universidad Pablo de Olavide.

Paralelamente, la Universidad Pablo de Olavide recibirá también a más de 500 estudiantes Incoming los días 9 y 10 de septiembre, en un encuentro de bienvenida diseñado para acompañar al alumnado de los Programas Erasmus y SICUE por los distintos servicios e instalaciones del campus de la UPO.