Moción de Vox al pleno de Alcalá de Guadaíra en pro de contenedores adaptados a personas de movilidad reducida

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pedirá en la próxima sesión plenaria "la implantación de contenedores adaptados a personas con movilidad reducida" y que los mismos cuenten con "cuantas otras características resulten oportunas para eliminar las barreras que impiden su uso a todas las personas, con independencia de sus limitaciones funcionales", entre ellas, "pictogramas en braille para personas invidentes que les permitan diferenciar los tipos de contenedores".

Así se recoge en la moción presentada por Vox y en la que, como ha anunciado el portavoz municipal de esta formación, Evaristo Téllez, también se va a reclamar al Gobierno de la socialista Ana Isabel Jiménez que "se lleve a cabo la revisión de las ubicaciones donde se vayan a colocar estos contenedores adaptados, para solventar los problemas de accesibilidad a cada uno de ellos".

"De poco servirían instalar contenedores adaptados si no se eliminan las barreras arquitectónicas que impiden acceder a los mismos", ha apostillado.

Como ha explicado el portavoz municipal de Vox, estos contenedores adaptados "cuentan con una boca más baja que permite su uso a personas que por diversas causas se ven obligadas al uso de silla de ruedas o que no tienen capacidad de elevar las bolsas hasta la parte superior de los mismo para depositarlas en su interior", advirtiendo que, actualmente, estas personas con limitaciones físicas "se ven obligadas a dejar las bolsas fuera de los contenedores, no por una actitud incívica, sino por no poder acceder a la parte superior de los contenedores".