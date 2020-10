La multinacional de software Solera se implanta en Sevilla de la mano de IDEA y prevé 300 empleos en dos años

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La multinacional estadounidense de desarrollo de software Solera se encuentra en pleno proceso de implantación en Sevilla con el asesoramiento y acompañamiento de la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

Así se ha dado a conocer durante las jornadas 'Invest in Andalucía', dirigidas a captar inversiones de empresas norteamericanas, en la que ha participado la viceconsejera de Transformación Económica, Lorena García de Izarra, quien ha asegurado que la captación de inversiones

constituye una prioridad para su departamento, al tiempo que ha desgranado las ventajas cualitativas con las que cuenta esta región, detalla la Junta en un comunicado.

Entre esas ventajas, García de Izarra ha subrayado su ubicación geográfica y su "excelente red de infraestructuras de transporte", unas

cualidades a las que ha sumado "un completo sistema de apoyo al tejido andaluz, con una moderna red de parques científicos y tecnológicos y centros tecnológicos de excelencia, así como la capacidad del talento y cualificación de los recursos humanos de la comunidad".

La viceconsejera del ramo también se ha referido a la normativa ya en vigor dirigida a la simplificación y agilización administrativa para disminuir las trabas administrativas a las que tienen que hacer

frente las empresas.

Esta empresa, con sede central en Dallas (Estados Unidos), ha sido una de las firmas participantes en este encuentro celebrado mediante videoconferencia. Se dedica al desarrollo de software para apoyar los procesos principalmente de aseguradoras pero también de la industria de la automoción y hogar. Además de esta línea de actividad, también gestiona las bases de datos vinculadas a todos esos procesos.

La empresa, tras descartar otros destinos nacionales, finalmente tendrá su sede en la avenida de La Palmera. A principios del mes de septiembre, ya había contratado a más de 30 personas para este proyecto, aunque su objetivo es llegar aproximadamente a 300 trabajadores en dos años. Los perfiles de sus empleados son fundamentalmente tecnológicos: ingenieros informáticos o de telecomunicaciones principalmente, aunque también podrían incorporar perfiles provenientes de ciclos formativos de grados superiores para algunos puestos junior.

Debido a la pandemia del Covid, las personas contratadas están

teletrabajando en la actualidad. Hasta ahora no se ha designado un director para Sevilla siendo el responsable de la misma, Marco Iriarte, director del Global Transformation Office en Solera. Desde la Unidad de Captación de Inversiones de la nueva IDEA se ha estado en contacto con la empresa desde que se tuvo conocimiento de su potencial interés en

Andalucía. Una vez que ésta tomó la decisión de implantarse en Sevilla, la Agencia ha informado y acompañado en todos aquellos aspectos que podían ser de interés yque ha ido solicitando, como por ejemplo reuniones con representantes de la Universidad de Sevilla, de gran importancia para la selección de personal.

En España, la empresa se implantó tras la compra de Audatex en 2006. Su única sede en España hasta este año 2020 ha estado en Madrid desde donde desarrollan soluciones para aseguradoras de vehículos y del

hogar.

APUESTA DE LA LEGISLATURA

La captación de inversiones e iniciativas empresariales constituye una de las prioridades del gobierno autonómico, de ahí que en la actual legislatura se haya reforzado esta línea de actuación, en la que IDEA juega un papel "clave", tanto por sus acciones de promoción de Andalucía en el exterior, como por ofrecer una atención integral y a la medida del inversor antes, durante y después de materializar su proyecto.

La nueva agencia actúa como "ventanilla única de proyectos de inversión" del gobierno andaluz y su asesoramiento incluye todo el

proceso: desde la promoción para la captación, hasta la atención y acompañamiento al inversor durante la fase de implantación o búsqueda de financiación y, posteriormente, el seguimiento de la iniciativa.

Desde finales de 2019 y a pesar de la pandemia, IDEA ha mantenido su

calendario de actividades de promoción tanto a través de 'Invest in Cadiz' como de 'Invest in Andalucía' en Madrid y Milán (Italia) de manera presencial y, una vez que comenzó la crisis sanitaria, mediante seminarios 'on line' para empresas de Cataluña, Reino Unido y Estados Unidos.