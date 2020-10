Los municipios sevillanos de Osuna y Coria del Río suspenden sus cabalgatas de Reyes de 2021

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión municipal de festejos del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) ha decidido supender la Cabalgata de Reyes de 2021 tras la reunión que ha mantenido en la Casa de la Cultura, en la tarde noche de este miércoles, el delegado del ramo, Manuel Rodríguez, con todos los colectivos, asociaciones y particulares que participan en el montaje de las carrozas y en el desfile del cortejo.

El delegado municipal ha manifestado que debido a las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia del Covid, una situación "extraordinaria que se impone sobre nuestra normalidad", la celebración de la Cabalgata "como tradicionalmente la conocemos, no solo no es posible, sino que no es recomendable congregar a tantos vecinos en las calles de Osuna", ha explicado en un comunicado.

Rodríguez ha indicado que, pese a que ese una "decisión dura", ha habido consenso entre todos los asistentes, "pues se sabía que iba a ser la decisión esperada, como ya ha ocurrido en otros municipios y provincias, donde también se ha optado por la suspensión". Asimismo, el delegado ha agradecido a todos los colectivos implicados en el montaje la labor que desempeñan y el esfuerzo que realizan.

No obstante, Rodríguez ha adelantado que, desde la comisión de festejos, se está trabajando en varias posibilidades para que los Reyes Magos de Oriente, el día 5 de enero, "puedan venir a Osuna y los niños vean que traen ilusión, regalos y esperanza". La Cabalgata de Reyes Magos de Osuna se celebra de manera ininterrumpida desde 1975.

CORIA DEL RÍO

La junta local de seguridad en el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) también ha acordado cancelar la cabalgata de Reyes Magos en el municipio.

Una reunión en la que ha participado varios áreas: Alcaldía, Delegación de Festejos; Delegación de Servicios Públicos, la Asociación de la Cabalgata de la Ilusión, Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local y Protección Civil, según informa el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

"Dada la situación actual de pandemia, se ha decidido suspender la Cabalgata de Reyes Magos. Sabemos que muchos niños esperan durante todo el año la llegada de este día, pero las circunstancias actuales no nos garantizan que se den las condiciones óptimas de salud y seguridad", añade el comunicado.

Por otro lado, la citada junta local de seguridad ha decidido estudiar otras opciones "en función de cómo avance la situación sanitaria", por si fuera posible realizar algún acto alternativo que reúna las condiciones exigidas y permita a todos los menores de edad disfrutar de este día.