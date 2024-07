Muñoz acusa a Sanz de "incapacidad de diálogo" con el distrito portuario y pide que lo lidere Rafael Carmona

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado este miércoles al alcalde, el popular José Luis Sanz, quien gobierna en minoría, de "incapacidad de gestión y de diálogo" con el proyecto del futuro distrito portuario; planteando que si la "soberbia" del primer edil le impide negociar, sea el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, quien lidere los contactos.

En un comunicado, el portavoz socialista ha reaccionado al llamamiento del primer edil, el popular José Luis Sanz, que ha apelado a la responsabilidad de los grupos de la oposición para "desbloquear" el proyecto del Distrito Urbano Portuario, después de que el pasado mes de marzo, el pleno rechazase con los votos contrarios de Podemos-IU y Vox y la abstención del PSOE el documento de aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondiente a la reordenación de los terrenos de la margen oriental de la Avenida de las Razas.

El documento en cuestión plantea 98.000 metros cuadrados de edificabilidad, con 82.000 para los usos residenciales (226 viviendas protegidas y 474 de renta libre) y 16.000 para usos terciarios, que admiten diferentes posibilidades comerciales o de oficinas, por ejemplo; avisando las fuerzas de oposición de la postura contraria de las asociaciones de vecinos de la zona, por aspectos como que "se imponen mayoritariamente usos lucrativos sobre el uso público del espacio".

NUEVO DOCUMENTO ADICIONAL

Sanz ha cursado este llamamiento a la hora de presentar otro de los documentos de este macroproyecto de integración urbana de terrenos de la Autoridad Portuaria, en este caso la planificación de la rehabilitación de los clásicos tinglados y las naves regionalistas de la zona portuaria, conformado un gran bulevar con usos comerciales y de ocio en la zona próxima al muelle de Tablada, así como una nueva terminal de cruceros.

Al respecto, el socialista Muñoz ha avisado de que desde aquel pleno de marzo, "ni Sanz ni su equipo se han reunido" con el PSOE "ni han llamado siquiera para negociar sobre qué ajustes se podrían hacer en el proyecto urbanístico del Distrito Portuario"; agregando que en la presentación del nuevo documento adicional de esta macrooperación, junto con representantes del Puerto y de la Junta de Andalucía, "no sólo no han estado los grupos de la oposición, que son los que han de dar su visto bueno o no en el pleno, sino que tampoco han sido invitados los vecinos".

"DE ESPALDAS" A LA CIUDADANÍA

"Es un auténtico desprecio hacia el vecindario", ha opinado, avisando de que "en vez de sentarse y negociar con las distintas asociaciones vecinales de la ciudad", Sanz está "gobernando a sus espaldas".

"Por mucho que busque el amparo y el refugio de San Telmo, como ocurrió hace unas semanas con la presentación de su proyecto para convertir en bares, zonas de ocio y hoteles los suelos del Canal de la Expo y hoy con el Distrito Portuario, las decisiones sobre el futuro y el desarrollo urbanístico se deciden en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y el pleno del Ayuntamiento. Sus puestas en escena con consejeros de la Junta, además de evidenciar aún más su propia soledad y su incapacidad de gestión y de diálogo, son ganas de engañar a la ciudadanía y generan confusión entre las empresas", ha opinado Muñoz.

Empero, asegura que tiene la "mano tendida" a Sanz para el futuro de este proyecto del distrito portuario. "Si su soberbia le impide sentarse con la oposición y con los vecinos y vecinas, que sea Rafael Carmona (presidente de la Autoridad Portuaria) quien, libre de las ataduras del alcalde y del PP, lidere las reuniones para conseguir un acercamiento y el máximo consenso posible", ha aseverado, insistiendo en que Sanz es un "alcalde intervenido por San Telmo", en alusión al presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno.