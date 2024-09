Muñoz avisa de la "falta de inversiones" en los colegios de Sevilla, vacantes en el personal de limpieza y "ratas"

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado este miércoles que los colegios públicos de la ciudad han comenzado el nuevo curso "en peores condiciones" que el anterior, "sin las inversiones" prometidas por el Gobierno local del PP, "con fallos técnicos en los proyectos de obras licitados en agosto, la falta de cobertura de las plazas del personal de limpieza y portería y ratas en muchos centros".

En un recorrido esta mañana por del CEIP Manuel Altolaguirre del Polígono Sur, Muñoz ha señalado "la suciedad acumulada en los accesos a este centro educativo, la inseguridad de los trayectos por la infinidad de baches, la desgastada pintura en los pasos de peatones, la falta de limpieza en la fachada y en el interior del centro, las deficiencias en el personal de mantenimiento y la ausencia de inversiones en su interior de ese plan multimillonario de inversiones que había anunciado" el alcalde, el popular José Luis Sanz, quien de su lado culpa al PSOE de haber "abandonado" a los colegios en su era de gobierno y esgrime el repintado de 20 colegios o mejoras en los recreos de 35.

"Después de perder un año sin acometer el medio centenar de proyectos de obras en los colegios públicos que se encontró encima de la mesa cuando accedió a la Alcaldía y sin haber sido diligente en las labores constantes de conservación y mantenimiento, Sanz sigue prometiendo millones de euros para los centros educativos y lleva semanas diciendo que ha iniciado una campaña de limpieza, otra de pintura de pasos de peatones y otra de desratización en los colegios", ha dicho Muñoz, considerando que Sanz se limita a "campañas de propaganda y "prima a unos distritos y abandona a otros según su criterio personal y político".

"Sanz inicia el segundo curso escolar de su mandato municipal sin las inversiones que anunció, sin pintar los colegios como prometió para verano, con fallos técnicos en sus propios proyectos de obras licitados en agosto y que tienen ahora que repetir su tramitación, con la falta de cobertura de las plazas del personal de limpieza y portería, con ratas en muchos centros y con el contrato de control de los roedores sin adjudicar, sin olvidar que su gobierno tiene el teléfono apagado para las asociaciones de padres y madres", ha enfatizado el portavoz socialista.

Según ha detallado, "de los seis contratos de mejoras que licitó" el Gobierno local del PP, "el de pintura y cinco de obras en colegios; dos de ellos, el CEIP Vélez de Guevara, en Torreblanca, y el centro Toribio de Velasco, en Cerro-Amate, tendrán que repetir su licitación pública después de que sus pliegos contuvieran fallos".

"Sanz ya no tiene exclusas para esta situación. El inicio del curso se sabe de antemano y ha de planificarse, pero él ha reducido esa planificación a meras campañas de marketing con las prisas de las ratas y de la suciedad. Lo del equipo de Sanz no es un problema de presupuesto, sino de desidia en la gestión. Y en el caso de los colegios públicos hay además una razón de fondo: Sanz no cree en la educación pública", ha incidido Muñoz.