Muñoz descarta "medidas excepcionales" en Navidad en materia de veladores y no prevé "repuntes" de infracciones

Publicado 18/12/2018 14:13:49 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hábitat Urbano y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha manifestado este martes que la Gerencia de Urbanismo no prevé "un dispositivo o plan especial de inspección" en materia de veladores durante la temporada navideña, exponiendo además que no espera que estas fechas supongan un "repunte" en las infracciones relacionadas con las terrazas de los negocios hosteleros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Antonio Muñoz ha explicado que la Gerencia de Urbanismo mantiene los dispositivos de inspección y disciplina en materia de veladores de negocios hosteleros "durante todo el año", con lo que de cara al periodo navideño "no hay ningún dispositivo ni plan especial de inspección". "Se seguirán realizando las tareas de velar por el cumplimiento de la legalidad, pero no hay medidas excepcionales en esta época", ha dicho, asegurando que las autoridades no esperan un "repunte" de infracciones en la materia durante el periodo navideño.

Y es que según expone, entre el Ayuntamiento y la patronal de la hostelería reina un "clima positivo" y los líderes de las asociación de empresarios hosteleros de Sevilla "están mediando con sus asociados para el estricto cumplimiento de la legalidad". "Confío en ese clima, para que de resultado y todo el mundo esté dentro de la legalidad vigente", ha dicho Antonio Muñoz.

En las últimas semanas, por cierto, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha ordenado a 18 negocios hosteleros, muchos de ellos pertenecientes al casco histórico, la suspensión inmediata del uso de veladores instalados sin licencia o al margen de la autorización concedida, figurando entre los establecimientos afectados locales de la Alameda de Hércules, las calles Ximénez Enciso, Regina, San Pablo, Mateos Gago, Sierpes, Forjadores, Peris Mencheta, Escuelas Pías y Marqués de Paradas, así como de las plazas de San Lorenzo y de la Acogida.

EL NÚMERO DE VELADORES ILEGALES

Ya en 2015, por cierto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, emitía una resolución señalando la "pasividad y las disfuncionalidades" del Ayuntamiento a la hora de tramitar los procedimientos sancionadores por veladores instalados sin autorización.

En esta resolución, recogida por Europa Press, Maeztu exponía además que las cifras probarían que "un amplio sector de la hostelería instala ilegalmente sus terrazas", pues "más de un tercio de las más de 600 inspecciones realizadas desde enero a mediados de octubre de 2014 dieron lugar a expedientes sancionadores".

No obstante, la asociación de empresarios hosteleros de Sevilla viene defendiendo que los negocios infractores constituyen un porcentaje mínimo respecto al número local de establecimientos. Según la patronal de la hostelería, la gran mayoría de los incumplimientos serían protagonizados siempre por los mismos empresarios.