Una nave industrial de almacenaje de semillas de girasol sale ardiendo en la Luisiana - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nave industrial de almacenaje de semillas de girasol ha salido ardiendo en la Luisiana y en la extinción del fuego continúan trabajando efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia.

Según han informado fuentes de la Diputación de Sevilla, el incendio, de tipo industrial, se ha producido en una nave nave de 60 por 25 metros y 8 metros de altura destinada al almacenaje de semillas de girasol, de la empresa Prudesa, ubicada en la calle Filomena, s/n.

En este momento, a las 18,30 horas, los efectivos continúan trabajando en el lugar para contener el fuego y evitar su propagación. No hay personas atrapadas ni heridas, segun la Diputación.

Continúa la intervención, pero ya "con la situación bajo control y avanzando hacia su extinción".

El fuego ha provocado el colapso del tejado de la estructura, aunque por el momento las llamas no han afectado al exterior de las instalaciones.

Los trabajos de extinción se centran prioritariamente en la protección de los elementos de alto riesgo colindantes: La caldera de biomasa de la propia planta, y la nave adosada, de similar estructura y destinada también al almacenaje.

Ante la magnitud de la carga térmica y el colapso de la cubierta, se ha coordinado un dispositivo con la intervención de varios parques de bomberos de la provincia y la Unidad de Mando: Parque de Écija (Dotación y vehículo de intervención); Parque de Fuentes de Andalucía (Dotación y vehículo de intervención); Parque de Osuna (Autoescala, vehículo de altura imprescindible para el ataque tras el colapso del tejado); Bomba Nodriza Pesada (BNP); Parque de Marchena (Bomba Urbana Ligera), y una Unidad de Mando, desplazada para la coordinación de la emergencia sobre el terreno.