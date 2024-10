El nuevo programa teatral 'Estrénate' del Cicus de la US (Sevilla) aborda el amor y la identidad de género

El nuevo programa teatral 'Estrénate' del Cicus de la US de Sevilla aborda el amor y la identidad de género

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de artes escénicas 'Estrénate', que produce el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) desde 2012, abordará en esta edición el amor y la identidad de género, como dos grandes temas para la edición 2024 de este encuentro ya tradicional con el teatro. Será los días 3, 10, 17 y 24 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio del Cicus, a un coste de cinco euros la entrada.

En una nota de prensa, la Universidad de Sevilla explica que 'Estrénate' cuenta con la participación de artistas y grupos profesionales emergentes procedentes de todo el territorio nacional, seleccionados de entre 215 propuestas escénicas, dotadas en esta ocasión de una elevada calidad, según la Comisión de Selección.

Así, desde la Comunidad Valenciana llegan 'A ti te duele todo lo bueno' y 'La Lengua Incompleta'. La primera pone en escena la certeza de que no experimentaríamos amor si no existiera la muerte, y paradójicamente vivir sin amor es como no vivir. La segunda, una historia que habla del amor, de nuestra capacidad o incapacidad de amar, de las rendiciones, pero también de la resiliencia y la negación de la derrota.

El mes continúa con dos dramaturgias basada en hechos reales. 'Tilíndula. Memorias de una Mujer Invisible', protagonizada por una mujer intersexual nacida poco después del estallido de la Guerra Civil española que se vio forzada a encerrarse en casa con escasos veinte años, pues las "endemoniadas" como ella no tenían lugar más allá de sus cuevas. 'Remanso de Paz' es una comedia basada en hechos reales que plantea un mundo actual sin raíz, que ha perdido el anclaje con la tierra.

Acaba el mes con la compañía 'Hilanderas Producciones', el teatro necesario a través del relato de dos vidas excepcionales, diferencias sociales e identidad de género. Catalina y Elena es un proyecto de investigación teatral sobre la identidad de género en el Barroco a través de las vidas de Catalina de Erauso, más conocida como 'La monja alférez', y Eleno de Céspedes --nacida Elena de Céspedes--.

Algunos de los criterios de valoración para seleccionar las propuestas han sido el fomento de nuevas propuestas facilitando el estreno de obras que, por la novedad de su propuesta o de sus componentes, no cuente con facilidades previas para su inclusión en otras programaciones del territorio. También se ha valorado las propuestas más emergentes y aquellas que buscan la socialización de la creación artística, además de la participación o integración de miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla o egresados recientes. Las personas interesadas pueden conseguir su entrada en taquilla o en la web del Cicus.