OFF Sevilla incorpora el Monasterio de la Cartuja como espacio para su propuesta en torno a la cultura digital

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, OFFF Sevilla, llega a su sexta edición del 14 al 16 de diciembre de 2023 con dos grandes novedades: el estreno de una nueva sede, con la incorporación del Monasterio de la Cartuja que se suma a la Real Fábrica de Artillería como espacio de celebración del Festival; y la potenciación de sus actividades abiertas al público general y de carácter gratuito.

Sevilla vuelve a acoger al encuentro referente del sur de Europa sobre creatividad, diseño y cultura digital que da la bienvenida a los artistas "más inquietos y brillantes" de la escena creativa internacional. Este espíritu, bajo el lema 'Made for the curious', ha sido recogido en esta edición por Freepik, creadores de la imagen múltiple de OFFF Sevilla 2023, ha detallado la organización en una nota de prensa.

OFFF Sevilla 2023 propone un recorrido ideado para explorar nuevos territorios en campos como nuevos medios, Inteligencia Artificial y arte inmersivo, además de zambullirse en los últimos avances en motion graphic, 3D, VFX y CGI. A través de charlas, encuentros, talleres, una exposición colectiva de una veintena de artistas de todo el mundo o performances de música electrónica con visuales en vivo, se adentra en mundo digital "plagado de descubrimientos".

Un festival con la creatividad y la innovación como santo y seña que, en su sexta edición, se abre a cualquier curioso que quiera acercarse a la Real Fábrica de Artillería. "Una maravillosa oportunidad no sólo para disfrutar de la experiencia OFFF, sino también para conocer el nuevo Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas ubicado en esta joya del patrimonio industrial nacional", ha apuntado la organización.

En la Real Fábrica de Artillería, concretamente, en el Foro Magallanes, cada día del festival y a partir de las 21,00 horas, podrá disfrutarse de una propuesta de música electrónica con visuales. Arranca el ciclo de performances el compositor y productor musical finlandés Tero Heikkinen, alma máter de Future Ark, que, junto al artista visual cordobés Juan López López, ofrecerá a los asistentes una inmersión audiovisual en un mundo de sintetizadores analógicos, cajas de ritmo y sonidos futuristas tocados en directo.

Le toman el relevo en la noche del viernes La dupla creativa formada por el compositor y productor de música ambient afincado en Cádiz, David Cordero, ex miembro del mítico Úrsula y colaborador de artistas como Shuta Yasukochi, Kenji Kihara, Rhucle, Niño de Elche, o The New Raemon, entre otros; y la artista visual y vj hispalense Dormida, talento emergente local que ha triunfado en el festival de referencia nacional de arte sonoro y visual Eufònic.

Cierra el ciclo de performances Krewmachine, un "all stars" de la música electrónica local reunido por Proaudio en un jam session de dos horas en la que, en lo musical y en lo visual, cualquier cosa puede pasar. Formado por productores, compositores y multi instrumentistas como David Surex, Holed Coin, Mangu Diaz, Tero Heikkinen, lospiestorcidos, Jorge Manjón, Miguelo Delgado & Mariano Torres y con Novia Pagana y Dormida como artistas invitadas, serán los encargados de poner el cierre a tres días en los que la creatividad inundará los muros de la Real Fábrica de Artillería con un concierto improvisado que en cada pase es excitante y diferente.

Además, todo aquel que se acerque a la Fábrica de Artillería podrá disfrutar de la propuesta gastronómica que ofrece OFFF Sevilla a cargo de tres empresas de restauración locales: Fanátiko, Takoyaki y la heladería, pastelería y cafetería Bolas. OFFF Sevilla 2023 mira al futuro, pero no olvida mantener lo que funciona. Es el caso de actividades que ya se consideran tradición. Es lo que sucede con Ladies, Wine & Design, iniciativa que la artista y diseñadora Jessica Walsh fundó en 2015 sin ánimo de lucro con el fin de reivindicar una creatividad inclusiva más allá de géneros y etiquetas y que, tras dejar huella en 280 ciudades en todo el mundo, ha anidado en Sevilla como una cita para conocer el panorama artístico andaluz y nacional de primera mano.

La organización, junto a la diseñadora onubense Granada Barrero, ha comisariado un encuentro para aprender de las experiencias de Colectivo Verbena, que desde Granada tienen ideas que nacen desde la raíz y sus valores; la ilustradora Pedrita Parker con una obra que aúna amor y humor desde Málaga para el mundo; e Ingrid Picanyol con un imaginario fresco, diverso y ambiental desde Barcelona.

Tampoco faltará Cháchara, que en esta ocasión propone un encuentro intergeneracional de diseñadores tipográficos y de lettering, que se celebrará en colaboración con la publicación especializada en diseño 'Graficatessen' y LAB Sevilla. OFFF Sevilla 2023 es un proyecto de la Asociación Cultural Agostadero (Surnames, Tertulia y Producciones Circulares-Sala Cero Teatro) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Agencia Andaluza para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) y la Universidad Internacional de Andalucía.