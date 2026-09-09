La ONCE dedica el cupón del sorteo del 20 de septiembre a la Feria de Écija (Sevilla)

Foto de familia tras la presentación del cupón de la ONCE dedicado a la Feria de Écija - ONCE

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo de fin de semana del domingo 20 de septiembre a la Feria de Écija (Sevilla), que se celebra entre los días 15 y 20 de este mes. Al respecto, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la directora de la ONCE en esta localidad, Rosario de las Mercedes López, entre otros han presentado la imagen del cupón a la alcaldesa, Silvia Heredia, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Benamejí, sede del Museo Histórico.

De este modo, 5,5 millones de cupones llevan como imagen una portada de la feria con un abanico en primer plano bajo el lema 'Real Feria de Écija' y con un destacado que subraya su origen desde 1274 y la imagen corporativa del Ayuntamiento ecijano, detalla la organización en una nota de prensa.

"Rendimos homenaje así a una de las Ferias más antiguas de España", ha destacado el delegado de la ONCE. "Alfonso X El Sabio concedió a la localidad sevillana el derecho a celebrar una feria, en su origen de carácter comercial y ganadero, en 1274, aunque hubo que esperar a 1652 para que Felipe IV autorizara la celebración de la Feria de Septiembre como se sigue celebrando hoy en día, bajo la denominación de Real Feria de Écija".

Martínez ha afirmado que la Feria de Écija no es únicamente una fiesta. "Es un legado transmitido de generación en generación, un espacio de encuentro, patrimonio de una tradición, que se ha convertido también en un motor de actividad económica, social y cultural para Écija, convirtiéndose así en una de las celebraciones más emblemáticas de Andalucía". Además, se ha declarado "orgulloso" de llevar el nombre de Écija a toda España a través del cupón de la ONCE.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a la ONCE "el detalle tan especial que nos ha brindado" y elogiado su "gran trayectoria" en la ciudad: "decenas de hombres y mujeres que forman parte de esta organización que realiza una labor tan necesaria y digna. Nos sentimos orgullosos de este cupón, y Écija y sus tradiciones son protagonistas de una promoción sin igual".