La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en el barrio de Torreblanca de Sevilla

El vendedor de la ONCE Miguel Ángel Cortés - LA ONCE

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros, en la capital andaluza, vendido por Miguel Ángel Cortés.

Según ha detallado la ONCE en una nota de prensa, Cortés es vendedor de la ONCE desde diciembre del año pasado, y ha llevado la suerte a la capital hispalense, concretamente a Torreblanca, donde cada día "briega con sus clientes". "Estoy muy contento, es una alegría inmensa para mí, no me quiero imaginar para el que le toque", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que aunque lleva poco tiempo trabajando, desde que llegó tiene "una clientela fija" que le cuida. "Ahora quiero saber quién ha sido para celebrar todos juntos", ha concluido.

El sorteo del domingo, dedicado a la inauguración del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 ha dejado un premio idéntico, otros 240.000 euros en diez años en Torrox (Málaga) y premios de 20.000 euros en Motril (Granada), Cádiz, Marbella y Málaga.