Piden seis años por robar en la misma gasolinera en San Juan (Sevilla) que ya había atracado en cinco ocasiones

Publicado 16/12/2019 15:27:12 CET

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha mantenido su petición de seis años y nueve meses de prisión para un hombre por robar el 8 de enero de 2018 en la misma gasolinera, en la localidad de San Juan de Aznalfarache, que ya había atracado varias veces en 2010, por lo que fue condenado, aunque el empleado que denunció los hechos ha declarado este lunes en sala que ahora no está seguro de que fuese él el autor del robo.

El Ministerio Público lo acusa de un delito de robo con intimidación en un local abierto al público con uso de instrumento peligroso, con la agravante de reincidencia, y de hacerse con la recaudación de la gasolinera, que ascendió a 830 euros, mientras que su defensa ha solicitado su absolución al considerar que existen "muchas dudas" sobre la autoría de su cliente.

Durante el juicio ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, que lo ha dejado visto para sentencia, el acusado ha asegurado que ese día estuvo en casa con su familia, pero ningún testigo ha podido corroborar tal circunstancia.

Además un policía, el instructor del atestado, ha precisado que el denunciante "reconoció firmemente" a este hombre, quien además "se personó voluntariamente" en la comisaría "con una bolsa con ropa porque pensaba que iba a ingresar ya en prisión".

El empleado de la gasolinera, en cambio, sin poder detallar los hechos, ha remarcado en varias ocasiones que no recuerda "muy bien" lo que sucedió aquel día "porque fue hace ya bastante tiempo".

Sobre los hechos ha señalado que recuerda "muy vagamente que entró un individuo", le dijo que le diese dinero, le amenazó con un objeto punzante y se lo dio, ha añadido el joven, que, según el atestado policial, fue quien presentó una denuncia, entregó la grabación de las cámaras de seguridad e identificó al acusado en las fotografías y en la rueda de reconocimiento.

De hecho, la juez le ha recordado durante su declaración que estaba bajo juramento y ha asegurado no haber "recibido amenazas" si por parte del acusado ni de nadie de su entorno.

En la sala, sin embargo, ha matizado que eligió la foto de "quien más se asemejaba" a él y que ahora no puede "asegurar al cien por cien" que la persona que señaló en la rueda fotográfica fuese este hombre, ya que en aquel momento se sentía "nervioso, muy asustado y bloqueado".

"Me lo ponen delante ahora mismo y no sé decir si fue él o no", ha añadido el testigo, el cual tampoco ha dicho que recordara con seguridad que fue el mismo el que entregó las imágenes de la cámara de seguridad.