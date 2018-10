El pleno aprueba las mociones de servicios sociales con alusiones a la huelga y cruce de recriminaciones

Publicado 26/10/2018 13:59:44 CET

La oposición reprocha al PSOE el "histórico" paro de los servicios sociales y los socialistas anuncian nuevas contrataciones

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del PSOE en pro de un "plan estratégico" que elimine los programas temporales en los servicios sociales mediante la creación de plazas de trabajo estables en los mismos, así como la propuesta de Participa e IU en demanda de un "rescate" de los servicios sociales a cuenta de la situación que atraviesan, en un debate marcado por un cruce de reproches entre los socialistas y la oposición.

Estas mociones han llegado al pleno del Ayuntamiento después de que recientemente, las plantillas encuadradas en los servicios municipales de Bienestar Social y de Mujer protagonizasen una jornada de huelga, a cuenta de la situación endémica que sufren estos servicios, pues pese a cubrir necesidades estructurales y permanentes de la población, son afrontados en gran medida mediante programas temporales cofinanciados entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Como consecuencia de este modelo, cada interrupción de estos programas temporales y el periodo intermedio hasta su reactivación incide especialmente sobre los servicios prestados a la población desfavorecida o necesitada, así como en las plantillas de profesionales sociales que trabajan en estos planes.

Es el caso, por ejemplo, del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, que comprende actuaciones en el Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, Polígono Norte y el poblado de El Vacie, y que sufre frecuentes suspensiones al depender de subvenciones de la Junta de Andalucía y ser necesario recabar las mismas cada vez que se agotan los fondos, o el programa municipal de refuerzo a la dependencia, cuya última edición acabó hace pocos días.

CUESTIÓN DE COMPETENCIAS

Tras aquella jornada de huelga, que cosechó un importante impacto social, la moción elevada a pleno por el PSOE conecta esta situación con "las dudas que han surgido sobre todo tras la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (del PP), sobre la competencia relativa a la gestión de los servicios sociales, al ser un ámbito sobre el que en principio pueden actuar tanto las comunidades autónomas como las entidades locales", extremo que "se ha reflejado en la forma de financiar tradicionalmente estos servicios".

"Una competencia propia no debería financiarse a través de programas, convenios u otros instrumentos de colaboración financiera, que son más propios de competencias delegadas", señala la moción del PSOE, exponiendo que "ha sido precisamente el abuso de estos programas de colaboración financiera, en detrimento de lo que hubiera debido ser una financiación generalista, lo que está en el origen de que el Ayuntamiento de Sevilla, como otros muchos municipios andaluces, haya ejercido sus competencia propias en servicios sociales a través de programas temporales en vez de con personal de la plantilla municipal".

HAY QUE ACTUAR

A ello se ha sumado, según el PSOE, las "restricciones" que desde 2011 ha estipulado el Estado a la incorporación de nuevo personal a las administraciones públicas, con lo que la moción de los socialistas proponía un total de diez puntos de acuerdo, principalmente para promover "un plan estratégico a medio plazo, que tenga como objetivo la desaparición de la fórmula de los programas, creando en la plantilla municipal las plazas de trabajadores sociales u otras profesiones para gestionar con calidad los servicios sociales", con la creación "inmediata" de 21 plazas de trabajadores sociales en la plantilla municipal y de otras 16 plazas antes de que acabe el mandato.

Además, la moción del PSOE aboga por reducir la fórmula de los programas para "actuaciones realmente temporales o episódicas", presupuestar para 2019 la reactivación del Zonas y buscar soluciones para que los centros de información a la mujer (CIAM) funcionen a jornada completa, entre otros aspectos.

En cuanto a la moción conjunta promovida por Participa Sevilla e IU, advertía de modo prolijo de la merma que sufren los servicios sociales y la población necesitada a cuenta de esta situación y de la "precariedad laboral" que padecen las plantillas asociadas a estas actuaciones, reclamando un "plan de rescate urgente" de los servicios sociales municipales.

Para ello, estas fuerzas de izquierda proponían hasta once puntos de acuerdo, como gestionar la estabilidad del personal interino de los servicios sociales mediante plazas de la relación de puestos de trabajo (RPT) pero sin que ello implique amortizaciones de puestos en otros servicios, que los presupuestos municipales incluyan los importes de cofinanciación necesarios para garantizar que los trabajadores de programas de servicios sociales y del área de Mujer presten servicio a jornada completa, o estudiar la "viabilidad" a la gestión de directa de servicios como el de ayuda a domicilio.

Estas dos mociones, que además han contado con enmiendas, han sido debatidas conjuntamente, durante una sesión en la que los socialistas Juan Manuel Flores y Clara Macías han defendido los "esfuerzos" del Gobierno local por "consolidar" a la plantilla de los servicios sociales, pues el 41 por ciento de los trabajadores están adscritos a los programas temporales. No obstante, los socialistas han reconocido que el asunto "no se ha podido resolver" aún por los entresijos legislativos y normativos, si bien han alegado que el PSOE ha comenzado con la "transformación" del modelo y, entretanto, prepara un

"plan de choque" con nuevas contrataciones para contrarrestar la suspensión del Zonas y del refuerzo a la dependencia y con medidas para ampliar la jornada de la plantilla de los CIAM.

HUELGA "HISTÓRICA"

Pero las fuerzas de oposición han recordado insistentemente la "histórica" huelga de los servicios sociales municipales, que han señalado como máximo exponente del "caos y la desesperación" que reina en los mismos. Así, la concejal de Participa Cristina Honorato ha lamentado las "excusas" del PSOE, ha llamado a escuchar el "grito de dignidad" de las "maltratadas" plantillas y ha criticado que el PSOE reaccione sólo con una moción de rango político.

Daniel González Rojas (IU) ha criticado también que el PSOE intentase "parar la huelga con una moción apresurada", criticando los "abusos en la contratación temporal y el "conformismo" del PSOE ante la "falta de estabilidad" de los servicios sociales, mientras Javier Moyano, de Ciudadanos, ha acusado al PSOE de impulsar su moción sólo para "salir del apuro" en lugar de promover verdaderas acciones "de gobierno". La popular Lola de Pablo-Blanco, de su lado, ha coincidido en que el PSOE está intentando "frenar una huelga histórica", recordando que la Junta de Andalucía "recortó cuatro millones" en la materia.

Tras estas intervenciones, ambas mociones han sido aprobadas por completo salvo uno de los puntos de la moción de Participa e IU, y a continuación, un grupo de representantes de las plantillas de servicios sociales ha protagonizado una protesta, con su posterior expulsión del salón de plenos.

Finalmente, ha hablado el alcalde, el socialista Juan Espadas, quien ha defendido que el PSOE acabará el mandato con la estructura de los servicios sociales "mejor" que al comenzar a gobernar, pues ha recordado que el "problema" no es nuevo. Igualmente, ha criticado las "mentiras" de la oposición, reclamando "propuestas con respaldo normativo" y no sólo críticas. Al respecto, ha recordado a IU que cogobernó dos mandatos con el PSOE, cuando ya mediaba esta situación, y al PP que no solventó el problema que ya existía.