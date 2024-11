El Pleno de la Diputación de Sevilla aprueba su presupuesto, de 610,6 millones, con el apoyo de PSOE y Con Andalucía

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, ha aprobado este martes el proyecto presupuestario de 2025, segundo del mandato vigente, que suma 610,6 millones de euros, lo que supone "un incremento del 9,28% respecto al de 2024 y 51,83 millones de euros más". El documento presupuestario cuenta con un acuerdo previo entre el Gobierno provincial socialista y el Grupo de Con Andalucía conformado por los diputados de IU, fuerzas ambas unidas por un pacto programático para el actual mandato. El presupuesto, por tanto, ha contado con el voto favorable de PSOE y Con Andalucía, y el voto en contra de PP y Vox.

"Se trata de un presupuesto participativo, coherente y realista, que incorpora gran parte de las aportaciones realizadas por los distintos grupos políticos, que mira de frente a los ciudadanos de la provincia, que cuenta con los mejores aliados para poner en marcha su desarrollo, como son las entidades locales, y que en definitiva suma 610 millones a los más de 200 millones del Plan Más Sevilla y del Plan Sevilla 107, que también estará en ejecución en el próximo año 2025", ha defendido la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, durante la presentación de las cuentas.

De igual forma, la diputada de Hacienda del Grupo Socialista ha destacado el "esfuerzo extraordinario" realizado en la elaboración del presupuesto, el cual, destaca, "no solo consolida muchos de los programas extraordinarios que ya estaban recogidos en el presupuesto 2024, como pueden ser el programa contra la exclusión social, las ayudas a colectivos vulnerables, la inserción laboral o oficina para la memoria democrática", entre otros, sino que además, "se incorporan nuevos programas entre los que podemos destacar salud y bienestar animal, patrocinio, becas de alojamiento para estudiantes y universitarios, así como modernización de espacios productivos, redacción de proyectos para obras de reforma y mejora en el patrimonio provincial", ha subrayado

Por su parte, el diputado del Grupo Vox, Rafael García Ortiz, antes del comienzo del pleno ha manifestado su voto negativo al presupuesto de la Diputación para el próximo año. Dicho grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, alegando que "estos presupuestos son los presupuestos característicos de las políticas de los partidos de izquierda, socialistas y de los partidos de izquierda en general".

En primer lugar, ha criticado que haya un incremento en los ingresos de "cerca del 10%", que "si miramos a los últimos cuatro o cinco años vemos que ha aumentado casi en un 50%", lo que "significa mucho más incremento de todos los impuestos que se le cobran a los ciudadanos", ha aseverado. Y, en segundo lugar, "entendemos que estos presupuestos no atienden a los problemas reales de los ciudadanos, como puede ser el acceso a un empleo estable y de calidad, el acceso a la primera vivienda, el mundo rural o la despoblación".

En el caso del Grupo Con Andalucía, el portavoz José Antonio Mesa ha defendido en una atención a medios previa al pleno que el acuerdo presupuestario alcanzado "va a suponer un incremento de aquellas partidas que tienen un rostro más humano", en este sentido, ha asegurado que "va a tener una especial importancia el plan de emergencia, el cual se va a aumentar considerablemente". Mientras que su compañero de filas, el diputado Francisco García Parejo ha puesto en valor el acuerdo, asegurando que "ha favorecido una mayor cohesión territorial de la provincia de Sevilla y avances en la política social y vertebración territorial".

En definitiva, ha continuado García Parejo, "ambos grupos apostamos por la defensa de la autonomía local y el municipalismo, esa autonomía local que el Partido Popular ha coartado en tantas ocasiones", por lo que "consideramos que el municipalismo debe tener un papel transformador y es fundamental que los municipios de la provincia cuenten con los recursos necesarios para consolidar y mejorar la calidad de sus servicios", ha resaltado.

VOTO EN CONTRA DEL PP

En el turno de intervención del Grupo Popular, la diputada Gloria Rosario Guillén ha criticado que "un año más contamos con un presupuesto con pocos cambios, que no convence y además un presupuesto limitado en el gasto financiero por la bajísima ejecución de la ejercicio 2023". En esta línea, Guillén ha asegurado que "sólo se ha ejecutado el 59,55%", algo que "lo ha puesto también de manifiesto el Consejo Económico y Social de la provincia en su informe, donde se deja claro la preocupación por la baja ejecución y propone disponer de medidas", ha apuntado.

De otro lado, en un segundo turno de intervención, el portavoz del Grupo Popular, Martín Torres, ha asegurado que el presupuesto 2025 "no viene a solucionar y a abordar verdaderamente los grandes retos que tiene nuestra provincia". Además, ha puesto el acento en que no se haya abordado de manera definitiva "ese gran problema que tenemos con el virus del Nilo". A este respecto, el PP ha presentado una enmienda para la creación de la oficina del virus del Nilo, la cual "a este grupo socialista no le ha parecido bien crearla".

"Creo que no hemos aprendido nada de lo que sucedió el año pasado en Sevilla y la verdad que nos entristece, porque hemos sido la provincia con mayor número de contagios y con mayor número de fallecimientos", ha lamentado la diputada Guillén.

DETALLES DEL PRESUPUESTO 2025

A grandes rasgos, el presupuesto consolidado de la Diputación, o sea de la citada administración junto con sus entes satélite; se divide en 147 millones de euros para los gastos de personal propio, es decir nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social; 59,5 millones de euros en gastos corrientes de la propia maquinaria administrativa de la institución provincial; más de medio millón de euros de gastos financieros; casi 163 millones de euros en transferencias corrientes; 6,5 millones de euros como fondo para contingencias e imprevistos; 29,5 millones de euros de inversiones reales, 78,4 millones de euros para transferencias de capital, casi 156 millones de activos financieros acumulados y 582.000 euros de pasivos financieros.

A partir de ahí, los presupuestos presentan gastos para programas como el de dependencia, con 81,3 millones de euros para la asistencia a las personas dependientes; 50,2 millones como aportación de la Diputación al programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), financiado además por el Estado y la Junta; 15,5 millones de euros para los servicios sociales comunitarios, 15,9 millones para políticas de cultura en los municipios o 25,7 millones de euros para el Consorcio Provincial de Bomberos.

MÁS DE 93 MILLONES DE EUROS PARA EL FEAR

También figuran 93,5 millones de euros para una nueva edición del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), uno de los programas estrella de la Diputación al conceder adelantos a los ayuntamientos sin intereses financieros y con cargo a la posterior recaudación tributaria de los mismos.

Igualmente, incluyen 1,5 millones de euros para financiar labores de prevención y combate contra los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental; así como partidas para sufragar la redacción de los instrumentos de planificación del desarrollo urbanístico de los suelos que la Diputación posee en el entorno de Cortijo de Cuarto, donde la entidad planea 5.000 nuevas viviendas, de las que en torno a 3.000 serán protegidas.

BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA

También están dentro de los presupuesto las partidas necesarias para materializar la nueva línea de becas destinada a apoyar con 4.000 euros por persona a 300 estudiantes de la provincia que residan a más de 50 kilómetros de Sevilla capital y necesiten respaldo económico para sus estudios universitarios en las instituciones académicas de la ciudad.