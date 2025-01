El pleno de la junta municipal del Distrito Sur de Sevilla reprueba a la dirección política por "dejación", según IU

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de IU en Sevilla ciudad ha señalado este martes que a instancias de su representante en la junta municipal del distrito Sur, el pleno de dicho órgano de participación ha aprobado una moción de reprobación a la dirección del distrito, encabezada por la concejala popular Blanca Gastalver.

Según el vocal del grupo de Con Podemos-Izquierda Unida, Nacho Martín, "en la Junta Municipal del Distrito Sur no se ejecutan las propuestas que aquí se aprueban, no se responde las preguntas que desde las diferentes asociaciones se plantean y se toman decisiones sin contar con los vecinos y las asociaciones, con lo que el organismo de participación más cercano a los vecinos ya no está cumpliendo las funciones que de él se esperaría".

La reprobación a esta dirección fue apoyada "por la mayoría de las entidades pese a reiteradas llamadas para reconsiderar su posición y el grupo socialista, tan solo cuatro meses después de la toma del cargo de la nueva dirección" tras la reorganización del Gobierno local del PP el pasado verano.

La propuesta, según IU, surge como consecuencia de la realización de una serie actuaciones "de manera unilateral sin contar con este órgano para su debate, como han sido la no celebración de la tradicional cabalgata del Distrito Sur --donde el gobiero local alega una ampliación de las actividades navideñas--, el desmantelamiento de la pista deportiva de la plaza Alcalde Horacio Hermoso o la retirada de los bancos de la Comunidad de Propietarios Barriada Nuestra Señora de la Oliva".

"Además, las asociaciones se quejan de la falta de respuestas de manera sistemática a sus preguntas en las juntas, incurriendo en irregularidades del reglamento como el no anuncio de las mismas y la no presentación de las actas", según IU.