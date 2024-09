A pleno en Santiponce (Sevilla) la ratificación de la negativa a bonificar las obras del estadio de la Cartuja

El Gobierno local considera que el proyecto "no beneficia de forma individualizada" al municipio ni genera empleo local



SANTIPONCE (SEVILLA), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), gobernado por Juan José Ortega (IU) junto al PP y la exalcaldesa socialista, celebra el jueves su pleno ordinario del mes, con un orden del día que incluye la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra su decisión de denegar la solicitud del estadio de la Cartuja, gestionado por una sociedad encabezada por la Junta de Andalucía; en demanda de una bonificación en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO) en las obras promovidas para la ampliación de su graderío de cara al mundial de fútbol de 2030.

Así, en el orden del día, consultado por Europa Press, figura como segundo punto la "desestimación del recurso de reposición contra la denegación de la bonificación del ICIO en la obra de remodelación del estadio de la Cartuja"; después de que meses atrás el pleno acordase ya no acceder a dicha petición de la sociedad gestora del coliseo, que abarca suelos de Sevilla capital y Santiponce.

En concreto, el pleno del Ayuntamiento de Santiponce abordaba tiempo atrás una propuesta del Gobierno local para la "denegación de la declaración de utilidad pública o interés municipal para aplicar una bonificación del ICIO en la obra de remodelación del estadio para la ampliación del graderío".

La concejal de IU María Teresa Melgar, responsable del área de Hacienda, explicaba que fue el pasado 24 de mayo cuando la representación de la entidad gestora del estadio solicitaba al Ayuntamiento esta "declaración de utilidad pública" de estas obras para que las mismas contasen con una bonificación en el obligado pago del ICIO, bajo la premisa de que la celebración del mundial de fútbol de 2030 en el recinto supondría un "beneficio directo o indirecto" para este municipio y para el conjunto de Andalucía.

La concejala detallaba al respecto que pesa un informe de la Intervención del Ayuntamiento "desgranando las condiciones" necesarias para conceder la bonificación solicitada, decisión que correspondía al pleno, mencionando entre otros criterios la "repercusión social" en el municipio o el fomento del empleo en la localidad.

SIN "REPERCUSIÓN" EN LA LOCALIDAD

En ese sentido, defendía que desde su concejalía de Hacienda "no se considera procedente" conceder dicha bonificación en el ICIO al proyecto de obras de remodelación del estadio de la Cartuja, pues el mismo "no tiene una estrecha repercusión en los vecinos de Santiponce, no beneficia de forma individualizada a la población" local ni conlleva ninguna "circunstancia social que justifique la bonificación" pedida; pues no se prevé un "incremento del empleo" en el municipio ni la promotora de las actuaciones padece ningún "déficit financiero".

"La obra va a beneficiar a Sevilla, pero en Santiponce, la repercusión va a ser prácticamente nula", manifestaba la concejala de Hacienda.

La edil de Urbanismo, Ana María Girón, de IU igualmente, esgrimía un informe técnico de su departamento en el mismo sentido, señalando que las obras no supondrán "una mejora de las condiciones" de Santiponce ni un "aumento del empleo" local, con lo que "teniendo en cuenta ambos informes", se trata de "una actividad meramente lucrativa, sin un carácter social que beneficie al municipio" de Santiponce.

LOS ANDALUCISTAS AVISAN DE "MIOPÍA" POLÍTICA

En contra de dicha tesis se posicionaba el grupo de Andalucía por Sí (AxSí), defendiendo el exalcalde andalucista Justo Delgado que estas obras en el estadio de la Cartuja suponen "una inversión pública" y que era una "miopía" política no conceder la bonificación solicitada, sobre todo cuando el citado recinto "está viviendo ahora su mejor momento, con la apuesta de la Junta para que atraiga grandes eventos".

El edil andalucista manifestaba así que el Ayuntamiento de Santiponce cobra al estadio casi medio millón de euros al año en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI), sin prestarle "prácticamente servicio" municipal alguno; y este proyecto supone ahora "una obra de interés social" para que el recinto acoja un mundial de fútbol con todo el impacto que ello comportaría.

Cerraba el debate el alcalde, exponiendo que "el estadio repercute lo mínimo en Santiponce" y aceptar la bonificación solicitada en el ICIO de estas obras supondría "perder" el ingreso de unos 300.000 euros para las arcas municipales. "Tenemos muy pocos recursos y no estamos para regalar nada", remarcaba el primer edil de IU.

En la votación, la propuesta de denegar la petición de bonificación en el ICIO contó con un empate al votar a favor los cinco ediles de IU y la exalcaldesa socialista, pronunciarse en contra los seis concejales andalucistas y abstenerse el único capitular del PP; extremo resuelto con el voto de calidad del alcalde en favor de rechazar la solicitud de bonificación.