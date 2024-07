El pleno de Sevilla aprueba la mayoría de las propuestas de la oposición sobre cortes de luz y mejora de los transportes

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraodinario del Ayuntamiento de Sevilla celebrado este jueves con ocasión del debate sobre el estado de la ciudad ha aprobado la mayoría de las propuestas presentadas por la oposición y que hacían referencia a una serie de medidas encaminadas a paliar el problema de los continuos cortes de luz en diversos barrios, a mejorar las infraestructuras de transportes, recuperar bonificaciones fiscales y estabilizar la plantilla municipal.

El PSOE ha elevado al pleno una propuesta acerca de los citados cortes de luz y otra sobre la regulación de los pisos turísticos "ante la inacción, la falta de impulso o de valentía de este Gobierno local, lo que nos mueve a realizar el trabajo que deberían estar haciendo ustedes", como ha interpelado la portavoz adjunta del grupo socialista, Sonia Gaya.

En relación con la primera de ellas, que "afecta sobre todo a los barrios más vulnerables, traemos para su aprobación la declaración del estado de emergencia energética, y que en esa línea se establezcan protocolos preventivos", al conocoer con antelación cuándo entran las olas de calor" y acciones de urgencia cuando se produzcan cortes continuados.

"Para eso nos tenemos que comprometer todos, Endesa la primera. Tenemos que poner en marcha un plan de contingencia que tenga capacidad de implantar sobre la marcha grupos electrógenos portátiles para garantizar provisionalmente el suministro y habilitar refugios climáticos en centros cívicos o similares, sin tener que llegar a la confrontación como las que hemos vivido los últimos días", ha defendido Gaya. Al respecto, cinco de los seis puntos de la propuesta, ya que se ha votado por separado, ha contado con el respaldo mayoritario de la Corporación.

No ha corrido la misma suerte la propuesta socialista en demanda de una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico (VUT) que pedía a la Junta que no registrara más pisos de esta naturaleza "mientras nos ponemos de acuerdo en los detalles de esa modificación". "Si no ponemos freno a la proliferación descontrolada de estas viviendas, estamos poniendo en peligro el equilibrio necesario entre un sector que aporta el 25% del PIB y el derecho al acceso a la vivienda", ha añadido Gaya.

La primera de las propuesta de Vox reclamaba una reducción de la carga fiscal de los sevillanos para el próximo año 2025, recuperando bonificaciones, reduciendo algunas de las tasas y desvincular del precio de la vivienda de las bonificaciones previstas para el IBI en el caso de familias numerosas.

Asimismo, la formación ha instado al resto de los grupos a que se pidan a las diferentes administraciones que mejoren las infraestructuras en transportes. "Valencia, una ciudad similar a la nuestra, no es que tenga una conexión ferroviaria, es que tiene una conexión de metro con la terminal portuaria y con el centro de la ciudad. No sé por qué Sevilla tiene que ser menos que todas estas ciudades", ha afirmado el concejal Gonzalo García de Polavieja. Tanto una como la otra han salido adelante.

Por su parte, Con Podemos-IU ha presentado una propuesta sobre la situación de los servicios públicos y la plantilla municipal para instar al equipo de gobierno a que cubra vacantes, a la estabilización de la plantilla, a la realización de un plan permanente de formación y capacitación y a la mejora y modernización de las infraestructuras y equipamientos de los servicios públicos, entre otros puntos contenidos en la moción.

Solo el punto que instaba al Gobierno local a que gestionara de manera directa los servicios municipales e iniciara los trámites para ello, "eliminando progresivamente las externalizaciones y privatizaciones actuales", ha sido rechazado, merced a los votos en contra de PP y Vox.

La segunda propuesta de la coalición de izquierdas, relativa al cambio climático, ha contado con el aval de la mayoría de los grupos en lo que respecta a iniciar los estudios necesarios para la creación de la red de piscinas públicas recreativas, "con la instalación de al menos una infraestructura de este tipo en cada distrito", y la petición a Endesa para que todos los barrios "cuenten con redes de distribución eléctricas de calidad y se ponga fin de forma definitiva a los recurrentes cortes de suministro".

Como anécdota, el segundo de los puntos, el que pedía "promover, a través de las ordenanzas municipales en trámite y futuras, la recuperación de parte del espacio público ocupado por vehículos y veladores y destinarlo a crear zonas verdes y peatonales para esparcimiento de los vecinos", fue rechazado por Vox y PP. Si bien Juan Bueno votó a favor en un principio, rectificó sobre la marcha.