El pleno de Sevilla aprueba mociones de PSOE y Vox para adoptar medidas por los cortes de luz y los enganches ilegales

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves una moción presentada por el grupo municipal del PSOE para adoptar medidas que acaben con los cortes de luz, la misma ha contado con el voto a favor de todos los grupos políticos --Con Podemos-IU, Partido Socialista y Partido Popular-- excepto el grupo Vox que se ha abstenido. Asimismo, la moción presentada por el grupo Vox para luchar contra los enganches ilegales relacionados con las plantas de marihuana también ha salido adelante.

El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, ha recordado durante su intervención que esta es "la tercera vez" que el grupo socialista trae el tema de los cortes de luz que sufren "muchos sevillanos", pero "la realidad es que los cortes se siguen produciendo, y no por media hora o 25 minutos, muchas veces son 24 horas sin luz", ha espetado.

"Aquí sabemos ya que el que tiene que realizar las inversiones se llama Endesa, que quien tiene que vigilar por la calidad del suministro es la Junta de Andalucía. Pero usted no puede quedarse solamente con declaraciones en prensa, con golpes en el pecho, y mientras tanto hay sevillanos que sufren estos cortes de luz", ha aseverado Muñoz, al tiempo que ha recriminado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que "el balance es muy pobre ya que sólo se ha convocado una mesa y no se ha llevado ni una sola propuesta".

Asimismo, el portavoz socialista ha defendido que "esto no es un tema de PP contra PSOE o de PSOE contra Vox, esto es un problema de solucionarle este asunto a los sevillanos que siguen padeciendo desde hace tiempo los cortes de luz". En definitiva, "lo que tienen que tener es un Ayuntamiento, independientemente de las competencias, que se ponga al lado de los vecinos", así que, "póngase al frente de la manifestación a la hora de exigir a Endesa y a la Junta de Andalucía", ha pedido Muñoz a Sanz.

Por su parte, el delegado del Área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha reprochado a Muñoz que "balance pobre el de los ocho años atrás", ya que "no ha habido una mesa, ha habido tres mesas en tres ocasiones en este año de legislatura, tres mesas", ha aseverado, al tiempo que le ha recordado al portavoz socialista que "ha sido alcalde durante dos años y no ha montado ninguna mesa".

"Ahora podemos hablar de un balance, puede ser más o menos satisfactorio, pero un balance. Con ustedes no se hizo nada. No hubo mesa, no hubo reunión con los vecinos y lo único que hubo es ofrecerle a la compañía Endesa terrenos para construir, en este caso, los nuevos transformadores, y de los doce que le prometieron construyeron tres. El resto se han construido ahora, porque eso lo ha exigido Sanz y la Junta de Andalucía", ha apostillado.

La portavoz del grupo Con Podemos-IU, Susana Hornillo , ha agradecido al PSOE la moción, aunque al mismo tiempo ha subrayado "estamos hablando de derechos humanos, de un derecho fundamental y las administraciones públicas deberían ser garantes de estos derechos para todos los vecinos de Sevilla", por tanto, "agradezco que hayan traído esta moción", pero "no debería de estarse debatiendo en un pleno si los derechos humanos son o no son asequibles para toda la ciudadanía".

Desde el grupo municipal de Vox, la portavoz Cristina Peláez ha explicado que "esta problemática obedece a una realidad multifactorial", y "tenemos que hablar de todos los problemas sin ningún tipo de complejo y sin esconder ninguno". En esta línea, Peláez ha hecho alusión a la quema de transformadores en el Polígono Sur afirmando "un sólo enganche ilegal de narcopiso equivale a 80 enganches ilegales domésticos", por tanto, "es un problema multifactorial y vemos tibieza en no abordar este tema también de verdad", ha concluido.

MOCIÓN VOX ENGANCHES ILEGALES

La portavoz del grupo Vox, Cristina Peláez, ha explicad que el único objetivo de esta moción es "ayudar a los vecinos a que se solucione de una vez por todas su problema de los cortes de luz", y "no criminalizar a los vecinos como ha dicho la señora Hornillo". En este sentido, Peláez ha destacado que les preocupa "la tendencia que tiene la extrema izquierda en proteger a los delincuentes", porque "lo único que estamos nosotros poniendo es luz sobre la actividad delictiva que tiene que ser erradicada y que es una de las graves causas de esto".

Desde el equipo de Gobierno, el delegado del Área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales ha insistido en que la mesa se constituyó "a instancia directa por una moción que presentó el alcalde en el mes de julio". "En los últimos ocho años que el PSOE ha dirigido esta ciudad no han traído una sola moción ni una sola propuesta para los cortes de luz, por tanto, ha sido este alcalde quien se ha posicionado claramente contra los cortes de luz", ha zanjado.

Por su parte, la concejal del grupo socialista María del Mar González ha señalado que la propia Endesa reconoce que "los enganches ilegales relacionados con la marihuana son sólo un tercio del fraude, no ya de los cortes de luz, sino solo un tercio del fraude eléctrico". Además, ha continuado la auditoría refleja "las deficiencias de la propia Endesa en sus instalaciones y en sus redes". Por tanto, "están ustedes desenfocados, están mirando solo un ángulo y al hacerlo, además, están criminalizando a las personas que lo sufren y a los barrios que lo sufren y revictimizándolos, porque de alguna manera están diciendo que son ellos los culpables de esto", ha espetado

Por último, la portavoz del grupo Con Podemos-IU también ha criticado que en la moción se haya puesto el foco "exclusivamente en criminalizar a los barrios, sin hablar de derechos humanos y sin mencionar siquiera al culpable de todo esto, que es Endesa". En esta línea, Hornillo ha reprochado a Vox que lo que han hecho es "alinearse con el discurso del culpable de vulnerar los derechos de los vecinoS, pero no se han puesto del lado de las víctimas", y "creo que en este asunto lo más importante aquí es defender los derechos de las personas de estos barrios que no tienen acceso a un derecho fundamental, como es el suministro eléctrico", ha concluido.