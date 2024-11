El pleno de Sevilla pide incluir en el proceso de estabilización laboral las plazas de peón de la lista complementaria

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha aprobado este jueves en su pleno ordinario de noviembre, por unanimidad, una moción del Grupo socialista que reclama incluir en el actual proceso de estabilización laboral de la plantilla municipal, "las plazas de peones incluidas en la lista complementaria de plazas estabilizadas".

En el asunto pesa la regulación estatal según la cual los interinos de las administraciones con más de cinco años en el mismo puesto podrán conseguir una plaza fija mediante un concurso de méritos, sin opositar, avisando el PSOE de que "la exposición de motivos del Real Decreto Ley 5/2023" relativo al asunto "reconoce que en la ejecución de los procesos de estabilización se han generado diferencias entre las empleadas y empleados públicos, de tal manera que supuestos idénticos han sido tratados con reglas diferentes, dependiendo del territorio en el que se ha aplicado la ley".

"A pesar del mandato legal, en el Ayuntamiento de Sevilla siguen dándose casos de interinos de muy larga duración que no han conseguido estabilizar su situación, incumpliendo con el objetivo último de la ley. La aplicación de la norma en nuestro Ayuntamiento ha supuesto que, de una parte, trabajadoras y trabajadores que cumplían con los requisitos contemplados en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no hayan tenido opción a formar parte de un proceso de estabilización. Por otra parte, no se ha conseguido el objetivo fundamental de las diferentes normas que regulan la estabilización: la reducción de la tasa de temporalidad en el empleo por debajo del 8 por ciento en cada categoría", señala el PSOE.

Especialmente, la moción señala que en el caso de los peones, figuran "25 casos de puestos de trabajo en los que la injusticia y desigualdad de trato es patente", porque "estas 25 personas están incluidas en la lista complementaria publicada de vacantes para el supuesto de que algún aspirante seleccionado renunciara a la firma del contrato. De hecho ya han renunciado dos personas por lo que la lista de la manifiesta injusticia se reduce a 23 personas".

"Son personas que, aún reuniendo los requisitos establecidos en la Ley para acceder a los procesos de estabilización, y aún habiendo participado en los procesos no han obtenido plaza. Nadie les ha explicado de manera clara las razones de la diferencia en el trato y los criterios por los que determinados empleados públicos obtenían las plazas y otros no", señala la moción.

Por eso, esta moción aprobada por unanimidad pide incluir en el actual proceso de estabilización "las plazas de peones incluidas en la lista complementaria de plazas estabilizadas, dado que todas las personas integrantes en la misma cumplen los requisitos establecidos en la ley y existe un número de vacantes suficiente en la categoría de peón de este Ayuntamiento para proceder a esta estabilización