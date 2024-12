El pleno de Sevilla pide a la Junta medidas que "garanticen y agilicen" la prestación de la Ayuda a Domicilio

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado instar a la Junta de Andalucía medidas que "garanticen y agilicen" la prestación de la Ayuda a Domicilio tras la moción presentada este jueves por el Grupo Socialista, que ha salido adelante con los votos faborables de toda la oposición y la abstención del PP, que ya fue debatida en la pasada comisión de control y fiscalización al Gobierno local.

Desde las filas de Con Podemos-IU, a través de su portavoz adjunto, Ismael Sánchez, se han congratulado por ello puesto que es "absolutamente incomprensible que haya demoras de más de 20 meses, con personas que estén muriendo mientras están en espera de ser catalogadas, calificadas con un grado de dependencia". "Es inexplicable que se estén privatizando tareas y que se estén realizando copagos abusivos y vulnerando derechos fundamentales de las personas dependientes y de sus familias", ha añadido el concejal de la coalición de izquierdas.

En Vox han justificado su respaldo a la iniciativa para que la Junta de Andalucía dé dinero a la dependencia "y no haya, como ha habido, 4.000 personas que han fallecido en listas de espera de la dependencia", y se pueda erradicar tomando las medidas y "destinando los caudales públicos necesarios para que esta situación se revierta", ha afirmado el concejal Fernando Rodríguez Galisteo.

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha lamentado la abstención del PP "por todo lo que implica ese decreto de simplificación administrativa que está creando el caos entre los profesionales y entre las personas que están esperando la dependencia".

El Gobierno local, a través del edil de Barrios de Atención Prefente, José Luis García, ha puesto el foco en que Andalucía es la comunidad autónoma "que más dependientes tiene" y que desde la Junta "se financia a pulmón en esta materia, siete de cada diez dependientes, con los impuestos de los andaluces, mientras que el Gobierno de España da al País Vasco y Cataluña 800 millones de euros más por encima de Andalucía".

MOCIÓN SOCIALISTA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL

El pleno ha aprobado también una propuesta del Partido Socialista relativa al diseño e implementación de un plan integral de actuación comercial y para el fortalecimiento de la estructura administrativa de apoyo al comercio.

La moción contemplaba, entre otras medidas, reforzar una oficina comercial con la incorporación de personal técnico especialista en la materia y la puesta en marcha de un observatorio comercial, así como la implementación de un plan integral de actuación "que incluya el diseño y desarrollo de un programa global de promoción y comunicación del comercio de la ciudad y los correspondientes específicos por zonas de concentración comercial".

La propuesta persigue también un plan de mejora de competitividad a las pymes comerciales incorporando medidas de apoyo a la formación técnico-comercial, a la formación en materia de digitalización, y al diseño de estrategias comerciales.

Con Podemos-IU ha votado a favor al entender que el comercio de proximidad es un "pilar fundamental" en la ciudad que dinamiza la economía local y "refuerza la cohesión social en los barrios".

ACUSACIONES A VOX POR SU 'DISCURSO DEL ODIO'

Tanto la coalición de izquierdas como el Grupo Socialista han criticado el "discurso del odio" que viene lanzando la formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional y han acusado a este grupo municipal de repartir folletos "en zonas vulnerables" advirtiendo en ellos de que PP y PSOE "están repartiendo ilegales en barrios obreros". "Se trata de una acción que "da asco", ha asegurado el portavoz adjunto de Con Podemos-IU.

También el concejal socialista Juan Carlos Cabrera, se ha referido a este asunto cuando se estaba debatiendo el siguiente punto del orden del día, una moción de Vox para impulsar una campaña de concienciación contra la venta ilegal y las falsificaciones.

"No me extraña que estén repartiendo ese tipo de folletos en el que avisan de que --personas inmigrantes-- son un peligro para la sociedad. Es el odio al pobre y al que sufre; de ahí nuestro 'no' rotundo a la propuesta, en la que hablan de mafias ilegales pero se fijan, como siempre, en el eslabón más débil".

Rodríguez Galisteo ha defendido que su moción está encaminada a combatir las mafias que venden en las calles, "inmigrantes ilegales, y subrayo esto último, que son utilizados para hacer la competencia desleal a los comerciantes sevillanos".