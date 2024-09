El pleno de Sevilla tumba la propuesta de Vox de crear una comisión especial sobre la productividad de la Policía Local

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado la propuesta del grupo municipal de Vox relativa a la creación de una comisión especial para abordar la problemática de la productividad de la policía local, que ha contado con el voto en contra de PSOE y PP, y la abstención de Con Podemos-IU.

La portavoz del grupo Vox, Cristina Peláez, ha puesto de manifiesto que durante el presente curso político "ha quedado patente que tenemos un grave problema con la Policía Local de Sevilla", y en este sentido, ha señalado que "más allá de la falta de medios materiales y de la obsolescencia de los medios disponibles, ahora nos encontramos con un problema grave de falta de efectivos en el cuerpo".

A este respecto, Peláez ha señalado que esto "no es un problema nuevo", aunque "sí es un problema que se lleva agravando con el tiempo desde hace ya bastantes años y que ahora durante este año parece haber alcanzado cotas nunca vistas en la administración local", ha advertido. Al hilo de ello, Peláez ha recordado que el acuerdo realizado hace unos días con los sindicatos de la policía para volver a reorganizar y aumentar las horas de productividad que los agentes tienen que realizar, "lo que ha supuesto que hayamos alcanzado un presupuesto en productividad de 20 millones de euros, aumentando en más del 400% el presupuesto inicial, igual que el año pasado, cifrado en 3,8 millones de euros", ha apuntado.

Por otra parte, la portavox de Vox ha hecho alusión a los grandes eventos celebrados en Sevilla durante 2023 y que requieren de la intervención municipal para su organización, en esta línea, ha defendido que "atender estos eventos que se celebran en Sevilla a lo largo de todo el año no puede suponer que abandonemos servicios tan esenciales e importantes como la unidad de intervención nocturna o las emergencias de la Policía Local".

Además, ha continuado, "es de justicia que nuestros agentes no estén constantemente presionados para que hagan turnos extra en cualquier momento del año", es por ello que "proponemos la creación de una comisión que aborde dicha problemática". En definitiva, "una comisión donde todos podamos debatir qué soluciones se pueden aportar, donde todos los grupos de la oposición podamos contar con la opinión directa no sólo del delegado y del alcalde sino también de todos los sindicatos", ya que, "no podemos seguir incurriendo en enormes retrasos de pago de las horas extras de la policía, ni obviar los informes de intervención en relación con el desequilibrio presupuestario", ha concluido Peláez.

Desde el grupo Con Podemos-IU, Ismael Sánchez ha destacado que este "no es el único problema que tiene la Policía Local", y ha asegurado que también "hay un problema de infradotación de la plantilla, así como del estado de las instalaciones policiales", lo que conlleva que "otros cuerpos como protección civil se hagan cargo de las competencias que le son propias a la policía", y, obviamente, "esto hay que acatarlo, porque no podemos estar constantemente buscando fórmulas para pagar las productividades extraordinarias que realiza", ha advertido.

Asimismo, Sánchez ha querido poner el acento en el resto de trabajadores municipales, afirmando en este sentido que "raro es el pleno donde no se haya abordado el tema de la policía local, pero se nos olvidan el resto de trabajadores municipales, que al final son tan necesarios como la policía local, para que cualquier evento en la ciudad salga adelante".

Por su parte, el delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, se ha dirigido a la portavoz del grupo municipal de Vox para recordarle que una comisión "a quien le corresponde establecerla es al alcalde de Sevilla, que es el que tiene el poder de autoorganización en el Ayuntamiento de Sevilla, y no a la oposición".

De igual forma, Flores ha aclarado que el acuerdo "se aprobó en una mesa de funcionarios, en una mesa de negociación, que es donde el Gobierno acuerda con los sindicatos, y votaron todos que sí a este acuerdo, menos el sindicato CCOO, que votó que no". Por tanto, "todos los sindicatos estaban de acuerdo con este plan de productividad y con el plan de horas extra, todos excepto CCOO", ha reiterado para referirle a continuación a la portavoz de Vox que le aclare "a qué acuerdo está haciendo referencia", ya que, en ese caso, "usted está aquí acusando a este Gobierno de saltarse la mesa de negociación", ha espetado.

Así, el delegado de Seguridad Ciudadana ha defendido la gestión del Ayuntamiento de Sevilla en esta materia y ha recordado que desde que el PP llegara al Gobierno local, "en un año y dos meses se han convocado ya más de 170 plazas de policías locales, los exámenes de las 70 primeras plazas posiblemente empiecen en octubre, y ya se han publicado las 48 plazas que convocamos para el presupuesto 2023 y ahora, ya en el 2024, para el presupuesto del 2025 se van a crear 50 plazas nuevas", pero "no de vacante para cubrir los que se jubilan, se trata de 50 nuevas plazas de policías locales", ha matizado.