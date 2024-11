La policía investiga la profanación de 20 tumbas en Utrera tras identificarse a las familias afectadas

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Utrera ha reabierto sus puertas este miércoles tras la profanación de una veintena de tumbas en la madrugada del pasado martes. Según han declarado fuentes del Ayuntamiento local a Europa Press, los familiares de los nichos y osarios afectados "ha sido identificados e informados sobre los hechos" que han causado "un gran dolor y estupor, además una sorpresa desagradable", de la que "no se entiende hasta donde puede llegar la maldad".

Por el momento, desde el Consistorio han trasladado que "la policía judicial se encuentra investigando los hechos, con la toma de muestras de huellas dactilares y restos", pero "las lluvias no van a facilitar su reconocimiento". Este hecho "no es acto vandálico en la plaza del pueblo, sino que no respeta el descanso de los fallecidos y sus familias", ha denunciado el Gobierno local.

Además del destrozo de todas las lápidas, "se llegaron a sacar restos de las sepulturas". En este sentido, la jueza ha comprobado que "ninguno de los restos que se han profanado han sido mezclados con otros". Actualmente, las sepulturas "han sido selladas por los operarios del cenmenterio" y hay que comenzar el proceso administrativo, "para reponer las lápidas afectadas", para que el cementerio vuelva a la normalidad.

De este modo, han subrayado que los enterramientos afectados son los que están en "la primera y segunda líneas a partir del suelo, en los patios de San Francisco y San José".

La delegada de Cementerio, Consuelo Navarro, ha asegurado --después de ponerse en contacto con todas las familias-- que "los restos no han sufrido ningún tipo de daño y pide a las familias que estén tranquilas en ese sentido". La delegada ha concluido con el deseo de que "la investigación permita identificar a quienes han cometido un acto tan terrible y sin ningún sentido más allá que el de hacer daño a los sentimientos de las familias afectadas y de cualquier persona, esperamos que puedan ser detenidos y que la justicia se ocupe de ellos".